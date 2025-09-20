領廚爭霸戰｜前主播張文采對戰億萬千金Shirley ：一眼都冇望過佢

HOY TV 飲食競技節目《領廚爭霸戰》自播出後，12位民間廚神都收獲不少粉絲！當中人氣最高的非億萬千金Shirley梁兆楹以及前新聞主播張文采莫屬，二人日前迎來對戰，二人的另一半均前來打氣，錄影現場興奮相當緊張！

Shirley接受《香港01》訪問時稱參賽過程猶如上了一堂濃縮版的化學堂：「呢個係一個最大嘅得益。（有冇用盡你畢生嘅功力？）又未畢生，但用盡咗我個想像力。 （邊個係你最大勁敵？）冇喎，其實私底下大家已經開咗個group做咗朋友，完成無敵人，就算輸咗都贏咗3個friend。」對於自己半隻腳已踏入幕前，問道幕前的工作計劃，Shirley笑言有意參加相睇節目：「（想食多啲小鮮肉？）唔係，係望多啲，個人心境開朗啲，唔係食多啲，唔好『陰』我。」

而張文采亦透露整個參賽過程都緊張得好緊要：「我頭先真係特別緊張，頭先一個鐘全程我都手震緊，上一場劏魚都係好緊張！」而張文采亦視Shirley為最大勁敵：「頭先我一眼都冇望過佢，因為淨係聽到評判講佢整嘅元素我已經知道好犀利，如果我再望應該會更加緊張，Shirley真係好大嘅勁敵，同埋佢煮嘢食真係好叻。」至於會否轉型做飲食KOL，她稱：「其實本身我個方向都係飲飲食食，因為我好鍾意食嘢同大家去唔同嘅餐廳去體驗，加上雖然唔係好叻，但我都好鍾意煮嘢食，所以都想混合晒呢啲元素落去。」