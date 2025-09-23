巨塔之后｜劉佩玥吳若希連環飆戲　網民因一特徵推斷陳煒演奸角

巨塔之后｜由無綫與優酷聯合出品，鍾澍佳總監製、陳志江監製、梁敏華總編劇的《巨塔之后》，將於9月29日起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有—領銜主演：宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥；特別演出：鍾鎮濤、湯鎮業、馬國明、蕭正楠；主演：吳若希、張頴康、蔣家旻、陳楨怡、黃庭鋒、謝雪心、吳岱融、林景程等。網民憑海報裏手持面具的共同點，推斷陳煒和吳若希演奸角，劇集開播後內地網友大讚Jinny與阿Moon是「Girls help girls CP」。



《巨塔之后》主題宣傳海報（官方提供）

關係密碼宣傳海報（官方提供）

巨塔之后｜網民憑一個關鍵斷定陳煒吳若希演奸角

「角色密碼」宣傳海報，宣萱的后冠、陳煒的權杖、陳展鵬的棋子、吳若希的眼罩面具、劉佩玥的天秤、蔣家旻的金色玫瑰、陳楨怡的匕首等全部各有特色含意、相當有心思。（官方提供）

為配合宣傳，無綫官方社交平台陸續發放劇集不同主題的宣傳海報，當中以配有「角色密碼」／「關係密碼」的兩款海報最為吸睛。先說以晚裝造型為主的人「角色密碼」主題宣傳海報，13張海報帶出的重要信息如下：宣萱「王家女主人」董一妍、角色密碼是Scheming心計／陳煒「路沙馬總裁」方法、角色密碼是Decisive果斷／鍾鎮濤「明塱集團主席」王進濤、角色密碼是Authority權力／陳展鵬「跨國銀行總裁」戴德橋、角色密碼是Witty機智／吳若希「王家大媳婦」陳麗雪、角色密碼是Opportunism投機／馬國明「王家長子」王啟智、角色密碼是Sincerity真誠／劉佩玥「王家二媳婦」文以珈、角色密碼是Justice正義／蕭正楠「王家次子」王啟聰、角色密碼是Cunning奸詐／蔣家旻「王家三女」王啟澄、角色密碼是Ambition野心／張頴康「王家三女婿」彭建邦、角色密碼是Snobbish勢利／陳楨怡「王家孺女」王啟心、角色密碼Hatred仇恨／樂珈嘉「王啟聰女兒」王海淳、角色密碼是Rebellion反叛／湯鎮業「永成兆業集團主席」柯永成、角色密碼是Greedy貪婪。

巨塔之后｜吳若希劉佩玥連環飆戲

角色宣傳海報（官方提供）

有眼尖網民綜合所有劇集宣傳海報，發現只有陳煒及吳若希手持面具，令二人成為奸角頂頭大熱。另一批「關係密碼」主題海報，宣萱與陳煒的密碼是妒忌Jealousy，「大嫂」吳若希Jinny與「二嫂」劉佩玥Moon的關係密碼則為矛盾Contradiction。其實單看官方事前宣傳物料，已能預料到Jinny與阿Moon在劇中將連環飆戲，二人在「角色密碼」宣傳海報中，亦分別以「機心」性感＋深不可測笑容＋眼罩面具；及高貴性感＋手持天秤成功突圍，戲內鬥到戲外。

巨塔之后｜吳若希「大Red唇」豪門造型熱爆內地

關係密碼宣傳海報（官方提供）

劇集開播後，有內地網民大讚Jinny與阿Moon是「Girls help girls CP」，直指二人在劇中很多時候只需要一個眼神、已能達到心領神會之效。亦有網民大讚兩位小花女主不但顏值在線、而且還長得有點相像：「她倆長得好像啊，傻傻分不清楚，但都是美美的」；而Jinny與阿Moon劇中的「大Red唇」及「知性專業女性」造型，亦獲得了高度的評價及剖析，足證二人成功入屋。