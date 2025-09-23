梁煒謙廣東話新歌《Midnight Call》　MV初穿西裝「社畜」味十足

樂壇唱作新人Vince梁煒謙（表弟）的第二首廣東派台作品《Midnight Call》正式推出，以輕快的R&B節奏融合小清新風格，細膩描繪數字時代下曖昧悸動的浪漫情感。今次梁煒謙不僅單單發佈了他的第二首廣東話單曲，在MV中著西裝造型，首次體會到做「社畜」與女主曖昧「拍拖」，還第一次挑戰擔任自己的作曲監製，將個人音樂理念深度注入《Midnight Call》之中。



Vince的MV西裝靚造型（官方提供）

歌曲靈感源自深夜時分與心儀對象的訊息互動，捕捉二人之間甜蜜而忐忑的心情。Vince說：「首歌係講男仔或者女仔，同初戀或者曖昧對象深宵傾電話嘅感覺，呢個情景係好甜蜜亦好浪漫，我想將呢個感覺擺落歌曲裏面。」

梁煒謙輕快R&B小清新曲風描繪電話曖昧傳情

《Midnight Call》歌詞中，如「隔空欣賞了，每天好天氣，時間尚早，再多講五分鐘」，重現二人徹夜通話，隔空共賞日出的曖昧情景，又或是「忙着去打擾你的興致，和你的種種寫進日誌」，「Midnight Call」的情境，配合輕快旋律，完美詮釋現代愛情的儀式感與細膩情懷。談到《Midnight Call》靈感來源，Vince笑言「唔多唔少」是本人親身經歷，「嗰時同對方傾電話傾到好夜，其實真係同歌詞差唔多，『隔空欣賞了，每天好天氣』，點解會咁講呢？因為我睡房有個窗，對住個窗傾傾吓發現原來傾到日出，呢個時刻係好深刻，所以就專登將呢個感覺寫落首歌度。」

梁煒謙繼《夜雪》填詞後再挑戰兼任作曲監製

繼處男作《夜雪》負責填詞後，Vince在《Midnight Call》不僅「升呢」同時包辦作曲和填詞部份，更挑戰跟編曲人Dominic Kwok攜手出任聯合監製。Vince興奮可以身兼監製，能夠將個人音樂理念深度注入《Midnight Call》之中，「上次《夜雪》自己負責填詞，今次我想創作投入度再高啲，就想負責埋作曲，試咗後發現，既然作曲作詞已有自己想法，倒不如試埋喺唔同範疇都加多啲意見，慢慢發覺自己同時間兼任埋監製角色，監製並唔係我一開始就諗住做，係慢慢邊學邊做下，發覺已經做緊呢樣工作。」

MV初次穿西裝拍攝體會「社畜」滋味

至於《Midnight Call》MV，Vince亦有加入很多個人意見，而竟然跟導演的想法不謀而合，「好有趣我同導演係同時間有相同嘅靈感，我哋認為今次歌名係《Midnight Call》，於是我哋就用『Call』做切入點，想到最多『Call』就梗係電話接線生，於是我就扮演公司裏面嘅接線生，不斷接『Call』！」而Vince最難忘MV的西裝造型，首次體會到做「社畜」感覺，「我平時好少着西裝，因為仲係學生，而之前做過嘅暑期工或者去醫院實習，都未試過着西裝，亦未試過去office景拍攝，今次好似試咗做寫字樓工作咁，非常新鮮有趣。」