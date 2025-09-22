顏米羔即將開演唱會 星級嘉賓陣容曝光鄧麗欣答應出席

顏米羔《keepGOing音樂之旅》演唱會，即將於9月24至26日取址西九文化區自由空間大盒隆重舉行。距離演唱會只有短短數天，籌備及排練工作正進行得如火如荼，大會率先披露演唱會更多內容，包括演出環節亮點、服裝造型概念及出席名人嘉賓等，令人引頸以待。

顏米羔當晚將以紅黑色西班牙鬥牛勇士造型現身。

整個演唱會以悟空比喻自身成長作為主題，顏米羔除了選唱多首與悟空有關的點題作，亦會演繹中學時期參加歌唱比賽的歌曲，當中更有一首25年來從不敢再觸碰的歌曲。他更會邀請中學合唱團同學及母親同台演出，場面感人。其他演出亮點包括向多位樂壇天后致敬的女歌男唱環節，以及盡顯實力派唱功的搖滾歌曲，勢將氣氛推上高峰。在跳唱環節中，他更預告會改編鄭欣宜2022年五台冠軍歌《Glitterfalls》成男版型格路線，舞蹈動作頻密複雜又充滿力量，向高難度挑戰！緊接跳唱自己首支個人單曲《烚菜》，展現駕馭兩種不同舞蹈風格的能力，盡展跳舞潛能。為此已秘密練兵兩個月的顏米羔表示：「我從小到現在的偶像都是郭富城，我答應過自己，如果有機會開個人演唱會，一定要正正式式跳一次舞！今次非常幸運，得到Aaron的班底Cato拔刀相助擔任排舞老師，可謂『幾生修到』，入場觀眾一定要落足眼力欣賞！」

紅黑色西班牙鬥牛勇士服飾。

演唱會服裝由星級形象設計師Brenda Choi主理，透過別具戲劇元素的造型，呈現顏米羔甚少表露人前的氣質。率先透露的是演唱會當晚將以紅黑色西班牙鬥牛勇士造型現身，加上以皮條點綴的百摺裙，呈現出悟空在格鬥及歷練留下的歲月痕跡。多款糅合中西合璧設計的舞台服裝，加上翻唱天后名曲時穿著的歐陸哥德式風格黑色套裝，以及充滿歐陸宗教色彩的闊身金袍，為觀眾呈獻令人耳目一新的視聽之娛。

是次舉行首個個人演唱會，多位相識多年的圈中朋友及名人嘉賓應顏米羔之邀答允出席，包括鄧麗欣（Stephy）、向海嵐、狄波拉、姜大衞、李琳琳、胡楓、盧海鵬、羅蘭、賈思樂、Maria Cordero（肥媽）、陳潔靈、蘇珊、李麗霞（黑妹）、韋綺姍、鍾慧冰、譚玉瑛、謝寧、蘭茜、周美鳳、李浩林、小美、連炎輝、何麗全、梁海平、尹錦輝、劉家豪、梅小青、杜貞貞及查小欣等，可謂星光熠熠。

演唱會如箭在弦，卻遇上颱風樺加沙來勢洶洶，顏米羔呼籲大家集氣，祈求演唱會不受風雨影響，並表示：「《keepGOing音樂之旅》演唱會是台前幕後的心血結晶，除了感謝大家用心付出，讓我夢想成真之外，我更希望演出順利，跟所有支持我的米粉、樂迷及親朋好友分享我的音樂之旅。天氣無法控制，而我能夠做的除了努力排練，還是努力排練。希望大家跟我一起集氣『驅風』，期望颱風的影響可以減到最低，約定大家演唱會見！」