TVB女神周身病痛纏身　視網膜突然脫落睇唔到嘢：好驚盲

黃靖靈（波波）2021年4月正式簽約成為無綫電視經理人合約藝人，她參與過多個節目，包括《後生仔傾吓偈》、《冇人性教育》、《開心大綜藝》、《代溝關注組》等，尤其以《冇人性教育》中主持及敢於大膽談性教育話題而備受注目，被稱為新一代女神。

波波早前意外跌斷咗三節腳骨。

日前在社交平台上載多張做做物理治療相，而及兩腳傷痕纍累照片，發文透露視網膜脫落，情況令網民擔心不已。波波接受《香港01》訪問時表示：「視網膜嗰件事真係嚇死我，當日我去到琴行學古箏，學完之後離開房間嘅時候，右眼突然之間不停係咁流眼水，視覺開始睇嘢好矇，當時我係好驚會盲，咁嘅情況老師就叫我即刻去睇醫生。」

波波視網膜脫落嚇親死。

波波續說：「離開琴行嘅時候，我係望唔到馬路，睇嘢係好朦，於是就截的士就去醫院度睇急症，但點知去到急症室原來眼科係要book期，於是就即刻去咗睇眼科專科，經過醫生診斷之後話我眼角膜花咗，要滴眼藥水。滴咗眼藥水之後依家好咗好多，不過就盡量唔好化妝。」

舊傷痕。

至於雙腿傷痕及做物理治療，波波表示：「其實係之前行樓梯嘅時候意外跌斷咗三節腳骨，變咗依家都要長時間做物理治療，同埋啲傷痕都仲喺度，變咗依家都真係周身傷，周身病痛咁，希望會快啲好返，唔好嘅嘢遠離我。」

