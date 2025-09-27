黃翠如街市賣魚難忘父親當年付出：養我哋一家到底係賣咗幾多條魚

《家傳之「保」》，請來譚俊彥、黃翠如、胡定欣落手落腳體驗爸爸／媽媽昔日的打工生活，以實際行動體驗上一代打工血與汗的同時、同時用心體會父母昔日打工最值得保護和傳承的精神。這個結合歡笑與感動的真人騷，將於10月5日起、逢周日晚9點半翡翠台播出。

三位藝人感觸落淚

官方今日釋出節目宣傳照及重點內容，三位藝人除了不約而同在節目中流下感性又感恩的眼淚，三人打工期間亦各有「伴侶」，陪伴譚俊彥及胡定欣的，是譚爸爸狄龍及胡媽媽；而陪伴翠如的，則是廿四孝老公蕭正楠。

現年79歲的狄龍大哥、原來當演員前曾任裁縫，故譚俊彥在節目中便走入洋服店學做裁縫，並由度尺、畫線剪布、穿針車衣等基本功做起，剪布期間更一度被貴價布料考起。阿譚提到父親當年以任裁縫為榮，而觀乎宣傳片，狄龍親眼目睹兒子從事自己的老本行上，臉上亦不其然泛起自豪笑容，場面溫馨。談到與父親之間的傳承，阿譚認為是盡力做好所有事的精神：「我做任何一件事，我就係將佢做到最好，我覺得呢個性格同我阿爸有啲似。」而在狄龍心目中，父子二人的傳承竟與一碗公仔麵有關：「我記得Shaun去加拿大讀書時，我好擔心佢喺宿舍冇嘢食，我當時整咗公仔麵加蛋畀佢，佢好滿意，我話要教識佢；之後佢依家就整畀佢個仔食。」譚俊彥笑言全靠公仔麵，最終成功娶得太太，一碗公仔麵就這樣造就了三代人的緣份。

蕭正楠一句安撫愛妻說話盡顯暖男精神

到魚檔體驗的黃翠如，雖然自小經常出入魚檔，但以「地獄廚神」馳名的她、面對劏魚這個基本功時雞手鴨腳、更被老闆娘負評：「睇你揸刀應該都好少煮飯喇」，翠如聞言則展現「尷尬而又不失禮貌的微笑；就連「叫賣能力」，翠如亦比不上攜帶愛心便當前往探班的老公蕭正楠，相當搞笑。談及父親昔日在魚檔工作，翠如除了最難忘其身上滿滿的魚味、亦感恩父親默默地為全家人努力，翠如落淚謂：「以前我爸爸喺魚檔，每賣一條魚都要好努力，養活我哋一家到底係賣咗幾多幾多條魚？」而全程陪伴翠如做Green Room的蕭正楠，則安撫謂：「唔好喊喇」，盡顯暖男老公面。蕭正楠還透露拍攝節目其中一個任務，是要將外父的手寫信送給太太，翠如指這是其屋企傳統：「每次屋企有啲經歷，爸爸都會寫封信，我哋叫做家書，我每次睇都好感動。」

至於承傳父母手藝、到海味店打工的胡定欣，由發海參、Pack冬菇到搬搬抬抬均親力親為，其中一幕定欣冒著大雨、一人獨抬兩大紙箱的畫面更是相當震撼。談到傳承，定欣感觸自己遺傳了母親女強人性格之餘，亦遺傳了她的親力親為。笑言小時候從未到過父母海味舖幫手的定欣，今次到海味店打工，竟有緣遇上「媽媽的手」，場面極度感人。