宣萱被粉絲包圍群情洶湧需要保安築人鏈　離場時驚險萬分險釀意外

現年55歲的宣萱於90年代，跟陳慧珊、郭可盈、蔡少芬同封「TVB四大花旦」，當年憑《刑事偵緝檔案IV》獲封視后，演技毋庸置疑。加上宣萱最近加入Threads跟網民互動，令人氣再度急升。日前（27日）宣萱出席TVB劇集《巨塔之后》宣傳活動後，被大批粉絲包圍，離場時因群情洶湧，需要保安及工作人員築起人鏈，過程驚險萬分。

宣萱主演的《巨塔之后》，將於今晚播出。（劇照）

有不少網民都非常期待宣萱的演出。（《巨塔之后》劇照）

宣萱近期人氣有增無減，日前出席《巨塔之后》宣傳活動時，吸引大批粉絲到場支持，為一睹偶象風采，即使活動完結粉絲們仍不散去。直至宣萱離場時，大批粉絲一湧而上，希望能跟宣萱作近距離接觸。雖然宣萱見慣大場面，但由於地方淺窄，加上要乘搭電梯，令宣萱寸步難行，需要保安及工作人員築起人鏈保護。期間宣萱亦露出驚恐表情，不過最後都安全離場，在乘搭電梯時，宣萱亦不忘擰轉面跟粉絲揮手道別。

宣萱離場時，大批粉絲一湧而上，希望能跟宣萱作近距離接觸。（小紅書）

場面混亂。（小紅書）

需要工作人員及保安築人鏈護送離場。（小紅書）

不過宣萱見慣大場面。（小紅書）

不忘向粉絲揮手道別。（小紅書）

有不少網民看到片段後，除了大讚宣萱凍齡之外，亦對於她被粉絲包圍而感擔憂：「五十多歲依然是頂流」、「人氣太高，但她值得！」、「很擔心她會受傷啊！」、「太多粉絲喇！」、「真的要小心」、「出意外就麻煩了」、「前面的阿姨很擔心她」。