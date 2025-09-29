羅啟豪親製愛心月餅圓童夢　專屬盲盒驚喜贈粉絲　以善舉共慶中秋

羅啟豪繼成為《中年好聲音》「超班靚聲王」後，近日忙於宣傳新歌《小鬼主意》之餘，為了迎接緊隨而來的中秋佳節，啟豪聯同歌迷會「豪吧」密鑼緊鼓延續去年大受歡迎的《十式社企迎中秋》禮籃。禮籃由羅啟豪精心挑選十款全新來自香港十間社企的優質產品，當中更包括今年首賣的「豪吧」專屬月餅禮盒。



羅啟豪親製月餅險被樺加沙打亂計劃

今年「豪吧」第一次出品自家月餅，由一間推廣公平貿易的社企製作，羅啟豪為表全力支持，竟自動請纓親赴葵涌工場，落手落腳炮製月餅，原來是為了圓夢，啟豪笑言：「我最近推出的全新單曲《小鬼主意》，主題就是小朋友渴望早日長大成人，我小時候的其中一個想快點長大的原因，就是自由進出廚房，更可以親自下廚！當知道今年歌迷會計劃推出自家月餅，我立即提出要往工場一趟，親身嘗試去整月餅！」啟豪滿懷期待大顯身手，誰知超強颱風樺加沙打亂計劃，猶幸在各方努力調動之下，終能在颱風登陸後的放晴天，讓啟豪夢想成真！

+ 2

羅啟豪從頭做月餅圓滿實現童年夢想

在製餅師傅的悉心指導，啟豪從頭做起，每一步都感覺新奇，他說：「我很喜歡弄甜品，但從未試過整月餅，由秤蓮蓉、搽蛋黃、搓麵粉、印月餅模、放入焗爐以至包裝等等全部工序，我一直非常享受整個過程，最困難的是捽開蓮蓉，穩穩包住蛋黃，厚薄又要適中，極考工夫！」師傅不但對啟豪的用心表示肯定，更大讚他親手所製的月餅似模似樣，甚具專業水準，啟豪總共弄了幾十個「豪吧」月餅，將以盲盒方式放進《十式社企迎中秋》禮籃之內，換言之，大家隨時可以嘗到啟豪的廚藝！

+ 2

羅啟豪炮製月餅功架十足

啟豪一向對飲食已相當認真，尤其開展每天的第一餐，更自我要求儀式感，他笑道：「無論前一晚做得多累，沒有任何事可以阻止我，翌早為自己準備一份豐富的早餐，由雞蛋、乳酪、穀物或水果等不同組合，賜我充足的力量，精神飽滿去面對一天的工作。」為宣傳新歌《小鬼主意》，啟豪配合歌迷會「豪吧」創意十足地發動「小鬼大作戰」問卷調查，召集各位「小鬼」齊來回答「大人邊句說話令你一秒撻著」，票數最高的答案，將會成為日後一連串驚喜遊戲的重要數據，密切留意！