唱錢｜森美笑稱節目「尷尬好聲音」　郭偉亮任顧問甩難唔使做衰人

唱錢｜全新音樂競技節目《唱錢》強勢登陸TVB Plus，節目以「音準兌現」的創新玩法，加上每集十萬現金獎吸引逾千名參賽者慕名而來。資深音樂人郭偉亮（Eric Kwok）今次轉任節目顧問，笑稱自己終於不用再扮黑臉，而另一主持森美則幽默自嘲節目填補了《聲秀》與《中年好聲音》之間的年齡斷層，戲稱其為「尷尬好聲音」。此次報名者中臥虎藏龍，不僅有《中年好聲音》的舊將，更有大批熱情的素人。



TVB Plus（82台）一直致力創新，炮製不同類型節目，今趟推出全新音樂遊戲節目《唱錢》，一個將音樂與競技結合的全新節目，標榜「唱錢大戰，音準兌現」。請來資深音樂人郭偉亮（Eric Kwok）擔任節目顧問外，會與森美及5人組合Plan V擔任主持，各參賽者每集均有機會獨取10萬元現金獎。

《唱錢》學員招募已經展開，並於10月14日截止，吸引逾千人報名參加，目前已分批進行面試。早前Eric Kwok及森美接受TVB娛樂新聞台主播許文軒訪問，Eric Kwok表示今趟終於可以做好人，他笑說︰「以前做評判、評審，想笑下都唔得，係都要整個惡樣，今次做主持同顧問，唔使再做衰人，成個輕鬆晒。」森美透露「扮惡」都只是戲劇效果，他解釋說︰「有時太好相與，監製會同你講可唔可以重少少語氣呀、mean少少呀，大家都明。」森美笑言Eric Kwok今次不用做評判，工作交由專業音準分析系統接手。今次報名人士中不乏卧虎藏龍之輩，當中有《中年好聲音》第一季100強參賽者Aaron亦慕名參加。另外，有參賽者自言正值「尷尬年齡」，報名《聲秀》又超齡，參加《中年好聲音》又未夠歲數，《唱錢》剛好填補兩者空缺，森美聞言抵死表示節目應改名《尷尬好聲音》更為貼切。

森美、Eric Kwok接受TVB娛樂新聞台訪問。（官方提供）

9月28日《唱錢》在將軍澳電視廣播城進行面試，吸引約300人面試，人龍在電視廣播城外伸延。雖然昨日氣溫頗高，但無阻一班參賽者的熱情。主持之一Plan V其中三位成員江廷慧（Vivian）、侯雋熙（Duncan）、陳昊廷（Timothy）採訪面試者，他們大都表示因為獎金吸引，加上玩法新奇是報名主要原因。Plan V由《聲夢傳奇2》5位學員組成，除上述三人外，其餘兩位成員為彭家賢（Zayden）及李茵彤（Desta），全部都是唱得之人，他們的網上專頁有逾11.5萬followers，拍的短片搞笑、跳唱兼而有之。

Plan V擔任全新節目《唱錢》主持。（官方提供）

此外，《唱錢》10月最後一次招募會請來《中年好聲音》歌手到場，幫手測試專業音準分析系統。