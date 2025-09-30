金式森林｜郭晉安VS羅蘭延續港式爭產經典　首發宣傳片破百萬點擊

金式森林｜由無綫與騰訊聯合出品，林志華監製、麥世龍、鄭成武編審的《金式森林》，將於10月13日起、逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員有郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等。無綫官方社交平台及翡翠台黃金時段已播出系列宣傳片，以「延續港式爭產經典」為標題，短短兩天已衝破百萬點擊



劇集一開波郭晉安與羅蘭即以眼神正面交鋒（官方提供）

由三屆視帝郭晉安、後起小花陳曉華（Hera）、演戲實力日見紮實的羅子溢、及金像獎影后羅蘭傾情擔綱演出的《金式森林》，劇情講述「珠寶大王」方仰天（郭晉安飾）雖坐擁數百億資產兼擁有事業王國，惜由於三位兒子方學禮（何廣沛）、方學勤（陳浚霆飾）及方學賢（羅天宇飾）各有各不才、後繼無人……某天，方仰天宣布迎娶與自己相差27歲的林澄（陳曉華飾），並透過成立信託將方家所有資產歸予林澄、及與方家有積怨的高深（羅子溢飾）打理，隨即為方家帶來大地震，各人的黑暗面更因而被激發至極致，未到最後一刻，都未知誰人是真正惡人！

+ 8

家族爭產互「夭膶」金句勢必成熱潮

上周起，官方已先後在無綫官方社交平台及翡翠台黃金時段播出系列宣傳片。先說打響頭炮、以「延續港式爭產經典」為標題的首發網路宣傳短片；片段一開始，即是劇集重頭戲—郭晉安飾演的方仰天、與母親方陸超群「戲中稱嫲嫲」（羅蘭飾）對簿公堂，二人一開波即以眼神正面交鋒，面對「雙眼噴火」的羅蘭、郭晉安只是輕佻的回了一句：「無論法庭判成點，對方家嚟講都係冇贏家……阿媽，我哋不如庭外和解啦，好冇呀？」而火上心頭的羅蘭，即以咆吼狀態一字一句吐出三個字：「冇得和！」短短數秒的開場已張力十足。

+ 3

首發網絡宣傳片短短兩日衝破百萬點擊

之後何廣沛將矛頭直指陳曉華：「一句講晒，我爸色迷心竅，咩都聽晒個女人講」、「呢個女人三十都唔夠，我就唔相信佢講心唔講金！」安仔更以極度深藏不露的眼神回了一句：「親生仔？流住我嘅血？……佢哋做過乜嘢，佢哋心知肚明！」短短分半鐘的宣傳片，已道中劇中人物錯綜複雜關係、以及各懷鬼胎的心理狀態！單是宣傳短片已如此緊湊，難怪網民洗版式留言期待，「有追看性，每一集都好緊湊」、「這開頭跟溏心風暴一樣」、「演員年齡跟角色配合」，並於短短兩天已衝破百萬點擊。

另一條長約1分鐘的宣傳片，則集中在安仔與Hera的忘年戀身上，「謎之女人」林澄，在嫁入方家前後，分別經歷了驚嚇、被仇視的委屈、狠辣、悲痛、茫然、遭傳媒圍攻、婆媳衝突及車禍等不同危機及情緒，配以陳曉華最後一句以仇恨Tone說出的：「我一定要方家嘅人，雙倍奉還番畀我！」如此多層次的演繹，難怪監製直指這將是陳曉華從演以來最具挑戰性的考牌作。

林志華爆演員私下相處真如一家人

雖然劇集看似「全員惡人」、狗咬狗骨，但其實眾演員私下相處十分融洽、極之團結。9月29日在翡翠台播出的宣傳片，方家核心成員郭晉安、陳曉華、何廣沛、羅天宇、莊子璇、陳浚霆、陳星妤，以及與方家有著極大關係的羅子溢及郭柏妍均有盛裝現身宣傳片；當中安仔釋出的超強自信及氣場、陳曉華展現的哀傷式神秘、以及羅子溢展現的超有型奸笑，配以華麗耀眼的畫面，相當吸睛。除了安仔、陳曉華及羅子溢，其他演員可能有短短1.5個鏡頭，但眾人都不介意「出鏡率」積極參與拍攝，獲監製大讚：「係呀，佢哋真係好團結，唔單止係咁，佢哋私底下直頭好似家人咁Close，個個都叫安仔做Daddy、又嗌羅蘭姐做嫲嫲。」