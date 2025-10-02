功夫巨星學霸大女18歲生日名媛氣質滿瀉　瑞士貴族學校畢業讀港大

現年53歲的功夫巨星趙文卓曾以《黃飛鴻》、《功夫皇帝方世玉》等動作電影走紅，在香港發展期間曾與梅艷芳有過一段情，但拍拖僅一年就分手收場。2006年趙文卓與內地女星張丹露結婚，婚後育有兩女一子。大女趙子儀早前踏入18歲，她在社交平台發長文答謝父母：「今天，我成年了。我知道，作為一朵剛剛開始盛開的玫瑰，未來還有很多挑戰和不知，但我從不慌張，因為我知道，您們永遠會是我最踏實的後盾，而我也永遠是您們的寶貝女兒。這18年，謝謝您們，把我寵成了最幸福的孩子。」

趙文卓曾以《黃飛鴻》、《功夫皇帝方世玉》等動作電影走紅。(《黃飛鴻之南北英雄》劇照)

趙子儀在社交平台發長文答謝父母。（微博截圖）

趙子儀曬出一張在香港大學留影的獨照，相中所見，18歲的她亭亭玉立，身形高䠷，皮膚白淨，氣質出眾！趙子儀曾就讀瑞士頂尖貴族學校「羅西學院」（Institut Le Rosey），該校創建於1880年，擁有皇室等級設施與國際師資，校園設有馬場、音樂廳、射擊場、遊艇等「貴族級」的配套，讓學生體驗上流社會的社交生活，而同學亦非富則貴，更有不少皇室貴族，每年學費過百萬港元，號稱「全球最貴的寄宿學校」！今年7月趙子儀高中畢業，並取得生物獎、藝術獎及「最高成就獎」三大獎項，成為畢業典禮上的風雲人物！之後趙子儀選擇入讀港大，修讀藝術史雙主修課程。

取得生物獎、藝術獎及「最高成就獎」三大獎項，成為畢業典禮上的風雲人物！（微博@趙文卓）

趙文卓曾拍攝多部黃飛鴻電影，片酬全盛時期高達2,000萬元一部，而他就將片酬用作「買磚頭」保值，單單在北京就擁有6棟別墅加10個物業，有指他們一家現時住在有北京市第一豪宅之稱的東山墅，共有155棟獨立別墅，面積由400平方米（約4,306呎）起，每棟別墅都有超大花園，並自帶庭院、泳池。而趙文卓的豪宅價值4.5億人民幣（約4.9億港元），張丹露曾在分享家庭照時令豪宅內貌曝光，可見裝修雅致，巨型客廳及飯廳如五星酒店，空間極大，而花園有大量植物和假山，旁邊還設了水池，環境清幽！

