宣萱名校畢業英文勁到似教科書！　內地網民激讚好聽：沉浸式英文

【宣萱講英文】由宣萱主演的TVB劇集《巨塔之后》熱播當中，劇中她飾演董一妍，為一位心胸肺外科名醫，嫁予王進濤（鍾鎮濤飾）後在家族中展開明爭暗鬥，爭奪家產與權位。劇中宣萱與多位女星的連場明爭暗鬥戲份，看得讓人目不暇給，大呼過癮！



由宣萱主演的TVB劇集《巨塔之后》熱播當中，她在劇中飾演董一妍醫生。（劇照）

宣萱講英文真係好聽㗎！（資料圖片）

近日在內地社交平台小紅書掀起一股討論潮，有內地網民分享多條宣萱接受訪問的片段，大讚她的英文口音純正，更有人激讚是「沉浸式英文」，指聽宣萱講英文時猶如教科書中的英文一樣，悅耳又令人放鬆心情。

宣萱講英文真係好聽㗎！（小紅書截圖）

雖說宣萱在1993年已加入TVB做藝人，但其實她由中學直到大學就讀的都是名校，更是一名高材生。宣萱曾就讀瑪利諾修院學校小學部，其後升讀香港培道中學，13歲赴英國升讀，就讀英國南部女子寄宿學校羅丁中學（與伊頓公學齊名），之後更升學至倫敦大學帝國理工學院，就讀材料工程學學士。該校是一所有過百年歷史的學校，雖有指她在學時成績一般，但多年在英國留學的經歷，令她練就一口純正英國口音。

內地網民熱討宣萱的英文。（小紅書截圖）

宣萱在7月於新加坡憑劇集《誰殺了她》於《紅星大獎2025》頒獎禮摘下視后寶座，在機場她亦曾以流利英文與粉絲交談，同樣獲網民激讚。2019年，宣萱亦被Marvel睇中，為香港迪士尼樂園的新設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」出演神盾局科技館的總工程師林樂詩（Leslie Lam）一角，也印證了宣萱的英文確實相當出色！