游嘉欣自爆成個月冇嘢做都唔會叩門搲撈：自己比較內斂

游嘉欣於2018年年底在修讀大學二年級時，被無綫電視助導發掘，邀請她參演節目《電競王》，正式入行。起初她是無綫big big channel的藝人，也是無綫首位千禧年代出生的藝員。

2020年，她開始在J2頻道清談節《#後生仔傾吓偈》擔任意見領袖。其後她於無綫劇集《香港愛情故事》首次主演，演出大學生陳子婷一角，廣受注目，並成為監製林肯的常用演員。2021年4月，她正式簽約成為無綫經理人合約藝人，並於同年主演短劇《青年心城之撐起青春》，年底更首次入圍萬千星輝頒獎典禮「飛躍進步女藝員」五強。

游嘉欣今日（6/10）現身將軍澳出席無綫節目《攻你上大學》錄影，接受《香港01》訪問時表示：「其實之前我一直都有開工，就係呢一個月就比較清靜啲囉，但都好嘅，可利用呢啲時間去培養自己嘅興趣。（擔唔擔心資源分配少？）我覺得呢啲冇得擔心嘅，因為始終呢啲都唔到你決定，所以有機會俾你嘅時候就要努力啲去做。（會唔會主動啲敲門搲撈？）我又真係冇試過喎，可能我自己比較內斂啲，唔係好敢去同人say hi，唯有自己喺IG拍多啲片擺自己啲嘢，等多啲人睇到。」

