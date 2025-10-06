林盛斌子女每月開支超十萬感吃力　爆細仔一樣使費普通人承受唔起

現年44歲的胡定欣單身多年，去年宣布成功脫單，年輕有為的醫美醫生陳健華（Akin） 拍拖。今日（6日）胡定欣驚喜在IG宣布，已於10月3日下嫁醫生男友，並公開了唯美甜蜜婚照！

胡定欣曬甜蜜閃婚照。

有指促成胡定欣與陳健華的媒人是洪永城，而本身陳健華跟洪永城分屬好友，因而洪永城梁諾妍夫婦與胡定欣及陳健華不時四人約會，但洪永城澄清真正的媒人是「金牌媒人」林盛斌。

林盛斌（阿Bob）今日（6/10）現身將軍澳出席無綫節目《攻你上大學》錄影，接受《香港01》訪問時表示：「今朝一早就收到佢寫好私人嘅短訊俾我，睇到都好感動嘅。見到佢哋舉行婚禮係一件好正嘅事嚟。（你知唔知情佢哋結婚？）佢哋係好低調，突然閃出嚟我先知，見到佢公佈嗰一刻我係好開心。」

阿Bob透露細仔學劍擊支出大。（陳順禎攝）

被問到4名子女生活開支是否甚大？阿Bob表示：「梗係大啦。雖然小朋友佢哋係讀政府學校，唔算使好多錢，但佢哋學課外活動嘅嘢都幾多，家姐有佢哋要學嘅嘢，而細佬就要學劍擊，又學柔道，又學拉小提琴。但原來劍擊唔係普通朋友承受得起，因為器材都真係好貴，同埋教練又貴，連Book場比賽又貴，咁所以佢真係要俾心機囉。計起嚟用喺佢哋嘅開支起過十萬。（吃唔吃力？）俾心機，搵多啲錢，同埋使小啲。不過講真我邊有使錢，記得8年前買咗部車俾自己，而家都冇買啲乜。我而家著嘅衫都係99蚊件，條褲係199蚊條嗰啲嚟，變咗真係冇乜物慾，都係俾晒啲小朋友。」

無綫節目《攻你上大學》錄影。（陳順禎攝）