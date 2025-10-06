港姐季軍袁文靜月事忍痛着高跟鞋企足8個鐘呻辛苦：未試過咁

港姐季軍袁文靜日前以「在TVB做藝人到底有多辛苦」為題，在社交平台上載了一段視頻。她在片中透露撞正生理期，在台上企足8小時情緒崩潰：「現在（凌晨）3點鐘，我收工了，剛剛因為我的腿太痛了，我的眼睛都哭腫了。」袁文靜在等車回家期間，更因體力不支而直接坐在路邊，並展示自己全日僅以便利店的即食點心充飢，畫面令人我見猶憐，事件引起網上關注。

袁文靜早前工作18小時感辛苦，情緒崩潰拍片哭訴。（陳順禎攝）

袁文靜今日（6/10）現身將軍澳出席無綫節目《攻你上大學》錄影，袁文靜接受《香港01》訪問時表示：「着住高踭鞋10幾個鐘，真係我人生第一次。今日個人就冇唔舒服，只係咁啱嗰日月事，所以個人係更加會攰啲。（咁嘅工作性質有冇嚇親你？）其實選港姐嘅時候已經體驗過，變咗就唔會特別覺得好難受。所以我覺得其他演員真係好犀利。（拍片嘅時候因乜事喊？）當時係因為覺得又痛又攰，同埋覺得之前未試過做嘢咁辛苦。」

問到會否繼續堅持到？袁文靜說：「我一定可以堅持到嘅，最緊要俾啲時間我休息，唔可以一星期都係咁樣，如果係咁可能堅持唔到，俾我幾日休息就可以做到。（有時真係冇得休息！）咁我就要訓練吓自己個身體，食多啲嘢。（怕唔怕咁捱會快衰老？）唔緊要，只要俾我瞓覺，我塊面就精神。」

無綫節目《攻你上大學》錄影。（陳順禎攝）