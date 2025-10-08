香港美食匠人｜六福菜館總廚教一招蒸鮑魚不過硬　蒸魚一方法調味

《香港美食匠人》是TVB全新飲食節目，由黎芷珊擔任主持，一共十集，逢周一至周五晚10點半於翡翠台播映。10月9日播出的一集，黎芷珊將拜訪六福菜館總廚鍾貴華（阿叔）師傅，六福菜館連續十六年榮獲米芝蓮一星，鍾師傅四十年專注鑽研海鮮烹飪，其用心與堅持，贏得無數食客支持。



除拜訪六福菜館總廚，當集更請來「忠實食客」陳煒，一同品嚐多樣海鮮菜式，包括：椒鹽鮑魚、金湯魚蓉羹、海鹽蒸西貢海魚仔、海蝦鮮茄炒滑蛋，特別是阿叔師傅招牌菜椒鹽鮑魚，此菜講究火候與技巧，外層酥脆，內裡軟嫩，陳煒更大讚：「即刻回憶返我第一次食到呢個椒鹽鮑魚嘅感覺，驚為天人，完全冇熱氣嘅感覺，佢個皮炸漿比起天婦羅嘅炸漿仲要薄。」

一招確保鮑魚不會過硬

六福菜館總廚鍾貴華（阿叔）師傅更賣大包，大方公開秘訣，原來為確保鮑魚不會過硬，必須先以蒸煮處理，之後再進行油炸。鍾師傅謙稱：「我唔識講嘢，我好少答呢啲。」但一到廚房，無論是火候掌控、還是調味配搭，永遠不會因工序繁複而偷雞，陳煒：「阿叔師傅佢最堅持嘅呢就係，將所有嘅工序，將所有最好嘅烹調方法擺晒落去，啲功夫係大家諗落都可以省卻咗，但佢就係因為有呢份嘅堅持令到出嚟嘅成品係咁好味。」盡顯匠人精神。

更品嚐坊間罕有的海鹽蒸西貢海魚仔，陳煒：「用海鹽嚟到蒸魚，其實真係好講求條魚一定要好新鮮，如果唔係冇可能咁少嘅調味就可以食到個鮮味。」黎芷珊：「個火候啱啱好，呢啲就係叫一點紅小知識：蒸出嚟九成熟，魚肉啱啱好黐住啲骨）。」想知道更多美食匠人的背後故事，記得鎖定《香港美食匠人》！