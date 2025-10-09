張振朗陳煒遠赴澳洲慶賀中秋　陳煒捐出結婚紀念相架拍賣籌款

TVB藝人張振朗與陳煒應邀遠赴澳洲，參與一連三場中秋系列活動，行程涵蓋墨爾本及悉尼，與當地觀眾及粉絲共慶佳節。三場活動均座無虛席，粉絲反應熱烈，活動取得圓滿成功。中秋慈善晚宴現場拍賣氣氛熾熱，善長踴躍支持；粉絲見面會現場氣氛高漲。



現場水洩不通氣氛熱烈。（官方提供）

兩位藝人率先抵達墨爾本，大讚當地天氣不俗，周圍充滿藝術氣氛。他們晚上出席活動，活動上舉行慈善拍賣，包括拍賣兩位藝人親筆簽名的TV Buddy公仔，同時各自捐出私人物品拍賣籌款，張振朗捐出有他親筆簽名的熱播劇集《刑偵12》宣傳T-shirt，陳煒則捐出結婚紀念相架及印有她名字的名貴香水套裝，均具收藏價值，現場拍賣氣氛熾熱，善長踴躍支持。兩人更與現場嘉賓留影，為是次慈善晚宴劃上完美句號。

陳煒捐出結婚紀念相架及印有她名字的名貴香水套裝拍賣籌款（官方提供）

張振朗捐出有他親筆簽名的熱播劇集《刑偵12》宣傳T-shirt（官方提供）

二人行程緊密，隨即飛抵悉尼稍作休息，翌日出席粉絲見面會。粉絲們一早到場入座，張振朗、陳煒到埗一刻，現場氣氛高漲，兩位十分愛錫粉絲們，除了獻唱歌曲外，更滿足他們所有要求，合照、派簽名相，與粉絲們度過愉快的晚上。

在偉洋海鮮酒樓舉行的「TVB Anywhere粉絲見面會」（官方提供）

最後，張振朗與陳煒於10月5日出席每年澳洲華人的大型中秋慶祝活動，與社區一同慶祝這個充滿團圓氣息的節日，並盛讚活動促進多元文化交流與社區凝聚。

「十月五的月光—ACE澳華娛樂中秋嘉年華」活動圖片（官方提供）

「十月五的月光—ACE澳華娛樂中秋嘉年華」活動圖片（官方提供）

活動當日天氣晴朗，嘉年華場內擺放接近五十個不同商品、美食攤位，吸引大批市民參與，現場氣氛熱鬧非凡。張振朗、陳煒二人除了在台上大談近期作品，包括振朗演出的《刑偵12》、《奪命提示》、《反黑英雄》，陳煒曾參演的熱播劇《宮心計2深宮計》、《回歸》、《法證先鋒IV》外，兩位更為現場觀眾大開金口獻唱及玩遊戲，最後與現場粉絲合照，將氣氛推至高潮。