「東洋乳神」新寫真集首次「解禁露點」：這應是大家最期待的吧？

「I罩杯東洋乳神」天木純即將舉辦台灣唯一場 Birthday Party X 寫真集簽書會，活動特別以「公主Birthday Party」為主題，象徵純愛與夢幻的氛圍全面升級，現場將化身專屬於粉絲的童話舞台。天木純更準備了前所未有的驚喜，挑戰獻唱中文歌，邀請粉絲穿上西裝赴宴，與她一同共度生日派對。



天木純以255萬粉絲追隨的社群影響力，長年穩坐日本寫真圈的代表人物。她以清純可愛的童顏與惹火的傲人身材形成鮮明對比，始終讓人無法抗拒。這次帶著全新寫真集來到台灣，她誠摯地說：

裡面裝滿了我現在的全部，既超級可愛又性感，是一本非常貪心的作品。希望大家翻開每一頁時都能心跳加速，不要眨眼地欣賞。

天木純（Instagram@jun.amaki）

點圖放大看更多天木純的照片：

+ 29

她也分享拍攝幕後的趣事：「當時現場有一隻很大的熊娃娃，我靈機一動用它來做『手遮』的表現，結果意外誕生了全新的氛圍，最後還被選為封面！」粉絲嗨喊：

想當那隻熊！

天木純最新寫真集突破以往尺度，引起話題。（IG@jun.amaki）

天木純最新寫真集突破以往尺度，引起話題。（IG@jun.amaki）

天木純大方透露，這本作品中更首次解禁「露點」的尺度突破，笑著直言：

我想，這應該就是大家最期待的部分吧？

談及台灣：「來過幾次台灣，每次都被粉絲的熱情和細膩感動。大家總是一次又一次來到我的攤位，讓我感受到滿滿的愛。」她還回憶起曾推出的「求婚姿勢合照」特典：「每次拍攝時，我都忍不住怦然心動。」

除了與粉絲深情互動外，天木純也笑說自己對台灣的美食念念不忘：「特別想吃刈包、地瓜球、小籠包，還有火鍋！地瓜球的甜甜QQ口感，讓我完全停不下來，就像台灣粉絲的熱情一樣，令人難以忘懷。」她也許下心願，希望能抽空造訪九份，感受在地的人文氛圍。

今年將迎來30歲，天木純走過12年的出道歷程，依然保持著「純愛公主」的奇蹟身材與明亮笑容。她展望未來：

接下來，我會以剪短髮後的全新形象，繼續在寫真、綜藝、演技、SNS等不同領域挑戰更多可能。希望能持續守候，直到每一份作品送達到大家的手中，並親眼看見粉絲的反應。

延伸閱讀：

網紅Jacob花蓮救災燒光積蓄 「突收2萬元贊助」感動暴哭

饅頭媽才捲小三爭議！高調宣布懷4寶「邀全網參性別趴」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】