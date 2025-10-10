AKB48 20週年香港演唱會　港籍成員劉曉晴登場掀四千粉絲歡呼

日本超人氣偶像團體AKB48於10月7日，於香港會議展覽中心舉行《AKB48 20th Anniversary Concert Live in Hong Kong》，吸引四千名粉絲到場，現場氣氛熱烈，連香港日本總領事三浦潤大使都有出席同AKB48各成員打氣兼睇足全場，更有Team TP港籍成員劉曉晴登場，經典組曲連發為香港樂迷帶來了一場難忘的經典之夜。



AKB48首度登陸香港引爆會展，20週年演唱會四千粉絲共創難忘夜晚 。（官方提供圖片）

AKB48演唱會以標誌性的開場Overture影片揭開序幕，影片中快速閃過全體成員姓名與期數，以一句「Are you ready？」瞬間點燃全場氣氛。第一首歌〈ファースト・ラビット〉音樂響起，成員們身穿經典紅色格子服裝登場，歌迷已經全體站立跟住唱，接連獻唱〈言い訳Maybe〉、〈あの夏の防波堤〉、〈蕾たち〉等多首人氣歌曲後，〈蕾たち〉時，成員向香港粉絲打招呼：「香港嘅各位，我哋一齊綻放盛大嘅花朵啦！」隨後演唱最新單曲〈Oh my pumpkin!〉。

進入MC環節，成員們先以廣東話打招呼「你哋好，我哋係AKB48！」，再以英語自我介紹，其中新井的流利英文發音獲全場讚賞。當天正值成員坂川生日，她開心表示「Today is my birthday！」，全場粉絲即齊聲祝賀。接著進行「動作猜題」互動遊戲，由千葉、伊藤、武藤對戰小栗、大盛、佐藤，兩隊勢均力敵，最終以猜拳決勝，伊藤的「剪刀」勝出，引來全場大笑。

AKB48演唱會中段特別為香港觀眾設計「Unit舞台」，由平田、新井、八木以黑色成熟造型演繹〈恋愛禁止条例〉；向井地與花田則演唱〈となりのバナナ〉，期間更用廣東話說「一齊開心」，誠意十足。山内、秋山、下尾、倉野尾演出〈エンドロール〉，整齊舞步與帥氣表情令人印象深刻。其後還有〈パジャマドライブ〉、〈記憶のジレンマ〉等曲目，Unit環節壓軸由花田帶來〈わるきー〉，她以可愛小惡魔風格演繹台詞：「各位喜歡惡的藍衣嗎？我比各位還要更加喜歡哦」，萌翻全場。

第二段MC設有隨機舞蹈挑戰，平田笑稱「冇自信」，相反山内瑞葵自信滿滿，最終順利勝出，她感性地感謝父母支持，真摯發言觸動人心。演唱會中後段迎來高潮，AKB48 Team TP的香港成員劉曉晴（Koharu）驚喜現身，與小栗雙C位演出〈ヘビーローテーション〉，全場歡呼不斷。曉晴以「香港小太陽」身分用廣東話與粉絲互動，表示終於有機會回到家鄉演出非常感動。在倉野尾提議下，四人清唱〈Oh my pumpkin!〉副歌，歌聲甜美。曉晴不僅推薦新井品嚐香港蛋撻，更對生日成員坂川表達關注，並送上餅乾作為禮物，令坂川感動許願「要成為幸福的19歲」。曉晴亦提到最喜愛的歌曲是〈大声ダイヤモンド〉，期待未來與AKB48成員再次合唱。其後她動情說道：「我返黎啦，好感動，非常多謝大家！」

AKB48演唱會尾聲以「20週年組曲」將氣氛推向高峰，從〈PARTYが始まるよ〉成員換上歷代經典打歌服，到〈希望的リフレイン〉、〈大声ダイヤモンド〉，成員高呼「我都最鍾意香港！」，並與粉絲完成「最喜歡→更更更喜歡」熱烈互動。〈BINGO!〉開始全員登場，一連演唱多首經典曲目，包括〈チャンスの順番〉、〈失恋、ありがとう〉等，最後以公認高難度舞曲〈根も葉もRumor〉作結。

AKB48安可成員換上演唱會限定T恤，接連獻唱〈愛の存在〉、〈Pioneer〉、〈Overtake〉，並由衷感謝粉絲，高呼「能與你相遇真是太好了」、「從今以後也請多多指教」，並與AKB48與香港粉絲約定——我們還會再見。