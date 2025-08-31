AKB48 20周年　台成員揭「戀愛禁止條例」真相！要用這方式見朋友

日本國民女團AKB48今年將迎來出道二十週年，並於8月推出盛夏神曲〈Oh my pumpkin!〉，海外姐妹團AKB48 Team TP驚喜推出中文版本，並在27日出席成軍七年來的首次媒體記者會。



談及團體中的禁愛令，成員亞恩笑說：

其實最大的問題是沒有時間，加上平常也沒機會接觸到的男生。

一旁的隊長易沄更甜喊：

我們最親愛的人就是粉絲們。

AKB48 Team TP成員亞恩（IG@chunana_akb48teamtp）

點圖放大看更多AKB48 Team TP成員亞恩的照片：

+ 16

AKB48 Team TP除了推出〈Oh my pumpkin!〉中文版外，還帶著第十張單曲〈你會等我嗎？〉回歸，歌曲裡充滿甜蜜戀愛感，不過團裡卻有嚴格的禁愛令，對此，成員亞恩表示，其實她們最大的問題是沒有時間談愛戀，加上公司裡沒有任何男性工作人員，平常不太會接觸到異性：

我們真的是一整天24小時，不是在上課就是一起吃飯、一起睡覺、一起練習，好像沒有什麼時間（談戀愛）。

並表示自己現階段對於交男友沒有太大的渴望，「相信粉絲朋友們可以填滿我空虛寂寞的心」。一旁的隊長易沄也不忘趁機向粉絲們告白：「我們最親愛的人就是粉絲們。」

亞恩坦言，繁忙的工作行程讓她們不僅沒空戀愛，就連交朋友都有點困難，幾乎只剩下團員，加上她們通常是平日空閒、假日繁忙，恰巧和圈外朋友們完全相反，因此常常無法赴約，讓她感嘆：「就這樣2、3年沒有聯絡了！」和朋友們也變成像網友關係，久久才能約出來見面吃飯：

我們最常相聚的方式就是請他們來看我們演出。

記者會上，現為中信兄弟啦啦隊成員之一的「元祖學姐」小迪冼廸琦也特別現身，為學妹們力挺，回憶起過往的相處點滴，亞恩表示：

我們是同一期進來的，之前一期生有過紀念演唱會，我還記得那天我們大家真的哭得非常醜，現在才想起來很像大學畢業那種感覺。

她也分享，很常在網路上看到小迪活耀在啦啦隊的身影，前幾天還有看到對方在大巨蛋唱歌的影片，大讚非常好聽：「她一直是我們團體裡面很會唱歌的人，很開心她發展很好。」最後也不忘喊話昔日隊友：「希望她有機會也可以回來我們的公演跟我們一起跳。」展現好交情。

AKB48 Team TP前成員、現役Passion Sisters啦啦隊冼迪琦（IG@diccc0213）

點圖放大看更多洗迪琦的照片：

+ 16

延伸閱讀：

「小英男孩」好會賺！鍾小平爆擁北市3房產市值破億

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】