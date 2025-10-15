性感辣媽拍TVB重頭劇死亡角度生圖曝真實狀態　曾驚現斷崖式衰老

前英皇小花，現年44歲的鄭希怡 (Yumiko) 當年以唱跳歌手身份出道，她的一曲《相對濕度》唱到街知巷聞，打造性感誘人形象。鄭希怡早在九十年代初以童星身份參演電影，年僅10歲時的外貌已相當出眾，細細個就星味十足。去年於無綫播出的內地劇《繁花》，鄭希怡在劇中客串記者一角，獲大讚駐顏有術，完全唔識老，再次成為觀眾焦點。最近鄭希怡有份參演無綫重頭劇《風華背後》，並已正式展開拍攝工作。

鄭希怡是個辣媽! 微博@鄭希怡

鄭希怡多年前已成人妻人母，但顏值仍不減當年。（鄭希怡IG圖片）

鄭希怡兩套造型雖然均配戴眼鏡，但亦掩蓋不到她瘦削的瓜子臉。（《繁花》劇集劇照）

日前有內地網民於社交網分享了偶遇鄭希怡拍攝《風華背後》期間的動態生圖，曝光了她的真實狀態。該名網民以「在淺水灣偶遇明星🇭🇰」為標題，發文寫道：「我和閨蜜下午在淺水灣玩 看到這邊人很多 好像在拍什麽 我們一擡頭看到鄭希怡！(如果我認錯了當我沒說）真的好像啊」，博主居然不太肯定所遇到之人就是鄭希怡。從生圖中可見鄭希怡化上精緻妝容，身穿藍色斜膊露肩連身裙，相當靚女，就算是從低炒死亡角度向上拍攝，依然無損她的顏值，靚到令人眼前一亮，甚至與精修圖分別不大。鄭希怡早前曾上傳了一條短片是她玩濾鏡呈現斷崖式變老樣貌，無懼被人看到老態一面，充滿自信。

鄭希怡拍劇被偶遇生圖。(小紅書)

鄭希怡拍劇被偶遇生圖。(小紅書)

鄭希怡拍劇被偶遇生圖。(小紅書)

鄭希怡拍劇被偶遇生圖。(小紅書)

鄭希怡拍劇被偶遇生圖。(小紅書)

鄭希怡驚現斷崖式衰老。(片段截圖)