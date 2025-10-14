巨塔之后｜黃庭鋒首演醫生稱「圓夢」　王菲演青年版董一妍獲讚

巨塔之后｜《新聞女王》系列鍾澍佳總監製、《逆天奇案》系列陳志江監製、梁敏華總編劇的台慶劇《巨塔之后》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。黄庭鋒首演醫生圓夢，獲讚「文武雙全」；王菲在本集飾演青年版董一妍，雖僅以學生妹造型（牛仔短褲 look）出場26秒，卻因十足的少女感與朝氣引發關注。



黃庭鋒在《巨塔之后》宣傳活動上和宣萱、陳煒合照。（黃庭鋒IG截圖）

10月13日播出的第11集，劇情講述董一妍（宣萱飾）發現新來醫院的醫生張志明（黃庭鋒飾）精明能幹，更及時為陳宇澤（葉泓聲飾）補鑊；其後一妍安排志明擔任一個大型手術肝移植部份的主刀醫生，引來好友兼秘書鄒詠山（尹詩沛飾）的質疑……原來一妍一意孤行執行如此高風險手術，是想藉此增加自己成為明塱主席的勝算，並重新調查當年牽涉自己父親董立萬（陳嘉輝飾）在內的醫療事故，還父親一個清白。

昨晚庭鋒首度登場即引來網友注意，這次飾演年輕肝臟外科明日之星的庭鋒，甫登場便當機立斷為病人進行心包穿刺手術，之後又不負一妍所望成功完成重要手術的肝移植部分。這次演活朝氣潛力醫生的庭鋒，獲網民大讚入型入格兼有顏值：「有顏值又有實力，這公平嗎？」、「這眼神姐姐我表示喜歡」。

初來乍到即場幫病人做手術，更被路過嘅宣萱讚賞。（官方提供）

得到宣萱讚賞之餘，黃庭鋒都同宣萱講自己理想。（官方提供）

獲宣萱委以重任，做換肝手術主刀醫生。（官方提供）

黃庭鋒首次做換肝手術主刀醫生仍非常淡定，最終同宣萱合作順利完成手術。（官方提供）

巨塔之后｜黃庭鋒首演醫生角色大感興奮：可以話係圓夢

在圈中是知名學霸的庭鋒，原來修讀體育系碩士前，曾修讀了為期九個月的中文大學醫學院公共衛生學系Master，庭鋒接受官方訪問時透露：「當時我覺得既然咁難得可以讀Master，就想試吓有冇其他出路，然後我就去咗中大醫學院嘅公共衛生學系面試。當時其實我係Full Time喺國際學校教緊體育、Part Time做體育主持，再額外抽時間讀呢個Master。但好記得當年呢科第一個Test已經肥佬咗，跟住我就發覺，喺咁唔夠時間嘅情況下，都係讀番一啲自己最拿手嘅嘢好啲，所以最後就揀返體育學科讀。」庭鋒又笑言自己向來是醫療劇忠粉，故對於能夠首演醫生大感興奮：「我一直都好期待做醫生角色， 之前睇《On Call 36小時》同《星空下的仁醫》已經好想做醫生，加上我鍾意睇醫療劇，所以今次都可以話圓夢。」

在圈中是知名學霸的庭鋒，原來修讀體育系碩士前，曾修讀了為期九個月的中文大學醫學院公共衛生學系Master。（官方提供）

巨塔之后｜黃庭鋒網民：每次演出都令人驚喜

除了讀書了得，庭鋒的「運動健將」身份亦為人熟悉，庭鋒於英國寄宿學校唸高中期間，曾是學校足球隊唯一亞洲球員，並主力踢前鋒；另他亦曾參與不少學界和區際足球賽，並在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」、文武雙全。黃庭鋒今年的劇集成績亦相當不俗，除了在不少劇集中有發揮外、演出的角色亦相當多元，包括《富貴千團》的「老千大學生」、《麻雀樂團》的正氣警察，加上今次演出專業醫生入型入格，難怪獲網友一致讚賞可塑性極高：「大學生警察醫生都能做，可塑性也太強了」、「外型很不錯，主持演戲兩面都ok」、「每次演出都令人驚喜」、「今年是拿男飛躍的最佳時機了」、「給他一個男飛躍（飛躍進步男藝員獎）吧」、「又靚仔人設又好」。

黃庭鋒在年初播放的劇集《富貴千團》中飾演大學生Henry。（官方提供）

黃庭鋒在《麻雀樂團》中飾演正氣警察「二佬」程朗。（官方提供）

巨塔之后｜王菲獲封「御用青年版女主角」

昨晚當宣萱提及當年父親董立萬（陳嘉輝飾）因手術失敗引咎辭職、並返回馬來西亞開診所；劇集隨即播出年青版董一妍（王菲飾）與父親的回憶片段。雖然王菲出場僅得26秒，但學生妹造型的牛仔短褲look已吸獲一眾網友注意，大讚：「好有少女感」、「這身造型朝氣十足」。另是次是王菲繼《刑偵12》飾演青年版陳法蓉後、再度飾演宣萱青年版，獲封「御用青年版女主角」：「『 年輕版女主角的專業戶』，美美的」。

王菲出場僅得26秒，但學生妹造型的牛仔短褲look已吸獲一眾網友注意。（官方提供）