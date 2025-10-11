命懸一生劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《命懸一生》陸劇又名一生懸命 / The Hunt，改編自同名小説。有陸春吾作為編劇，孫墨龍 / 史成業為執導，由黃軒 / 李庚希領銜主演的一套以懸疑為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及人物關係。



陸劇《命懸一生》即將在愛奇藝開播。（電視劇命懸一生@Weibo）

《命懸一生》電視劇情大綱

故事以送货員倪向東（尹昉 飾）受好友曹小軍（白宇帆 飾）委託運送木箱展開。當倪向東在荒山廢棄小屋打開箱子時，竟發現曹小軍的屍體。曹小軍的妻子吳細妹（李庚希 飾）報警後，言辭閃爍地將嫌疑指向倪向東，而警方調查卻發現三人背後藏著跨越十年的糾葛：吳細妹曾是倪向東的戀人，懷孕後被拋棄，曹小軍接手撫養孩子，可孩子既非曹小軍親生，也與倪向東無血緣關係。隨著刑警孟朝（張哲華 飾）的深入調查，三角戀、身份頂替、底層犯罪等線索逐漸交織，幕後黑手徐慶利（黃軒 飾）的真實面目也浮出水面。

《命懸一生》播出時間

《命懸一生》電視劇幾時播?《命懸一生》即將上線敬請期待，一共有40集，由愛奇藝迷霧劇場全網獨播。

《命懸一生》演員

黃軒 飾 徐慶利

性格複雜，前期懦弱膽小，後期經歷變故後黑化，展現出從「軟弱」到「腹黑」的極端轉變，人物充滿矛盾與張力。

黃軒 飾 徐慶利，性格複雜，前期懦弱膽小，後期經歷變故後黑化。（電視劇命懸一生@Weibo）

李庚希 飾 吳細妹

命運多舛，柔弱易碎卻暗藏鋒刃，在壓抑與背叛中逐漸顯露狠戾底色，展現了底層女性在絕境中的掙扎與反抗。