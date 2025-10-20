網紅母親「皮包骨」離奇死亡　網民踢爆30萬救命錢疑被女兒私吞

台灣網紅圈爆出驚人事件，年僅20歲、在IG坐擁逾4萬粉絲嘅台中網紅「范婉晴」，近日驚傳其母親不幸離世。大批台灣網友湧入佢社交平台瘋狂「圍剿」，怒轟佢涉嫌疏忽照顧，甚至虐待，導致母親喺短短幾個月內由正常人暴瘦成「皮包骨」慘死，事件極度震撼！

年僅20歲、在IG坐擁逾4萬粉絲嘅台中網紅「范婉晴」。

是次風波源於有網友在台灣流行的社交媒體Dcard、Threads等討論區爆料，指范婉晴的母親在10月18日過身，而當日是范母生日，變成「生日變忌日」，令人心寒。網友更搵出大量對比相片，力證范母幾個月前仍精神尚可，但近期的相片同影片中，已瘦到不似人形，形容情況係「恐怖嘅皮包骨」，而且需要坐輪椅，健康狀況急轉直下。

網友在社交媒體討伐范婉晴。（IG截圖）

網民更踢爆范母本來急需一筆約30萬新台幣（約7.5萬港元）的手術費，但這筆「救命錢」疑似被范婉晴挪用，或有傳言指佢誤信網上詐騙而被騙走，導致母親病情被嚴重拖延，無法得到應有的醫療。在范母過身當日，范婉晴被指反應冷淡，令網民怒火燒得更旺，紛紛留言鬧爆。

網民更踢爆范母本來急需一筆約30萬新台幣的手術費，但這筆「救命錢」疑似被范婉晴挪用。

面對排山倒海的指控，范婉晴亦在IG限時動態反擊。她證實母親死訊，但堅決否認所有指控，強調母親係「自然死亡」，因為「身體一直不好、營養不良」，在睡夢中安詳離世。她怒斥網上傳言都是「奇怪嘅造謠」，要求外界畀空間她處理後事，並預告之後會拍片澄清。

范婉晴與媽媽。（網上圖片）

事實上，范婉晴在台灣一向係極具爭議性的人物。佢過往亦曾爆出多單「黑歷史」，包括無牌駕駛發生嚴重車禍、疑似虐待寵物兔，甚至更曾被母親生前指控遭佢施暴同掐頸，當時范婉晴反駁話阿媽有精神問題，自己只係「管教」。雖然范婉晴全盤否認，但大批網民明顯唔收貨，事件真相仍有待釐清。