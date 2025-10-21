巨塔之后丨宣萱激動抽搐戲獲網民激讚　黃庭鋒爆宣萱做一事助入戲

《巨塔之后》逢周一至五晚八點半翡翠台播映，10月20日播出的第16集中宣萱與黃庭鋒的母子相認戲勁感動，忍淚激動抽搐戲極具層次感獲讚：「（宣萱）演技用放大鏡看都無任何瑕疵。」黃庭鋒更爆私下與宣萱經常做一件事幫助入戲。



由無綫與優酷聯合出品，《新聞女王》系列鍾澍佳總監製、《逆天奇案》系列陳志江監製、梁敏華總編劇的台慶劇《巨塔之后》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有—領銜主演：宣萱、陳展鵬、陳煒、劉佩玥；特別演出：鍾鎮濤、湯鎮業、馬國明、蕭正楠；主演：吳若希、張頴康、蔣家旻、陳楨怡、黃庭鋒、謝雪心、吳岱融、林景程等。

巨塔之后丨宣萱與黃庭鋒母子相認

10月20日播出的第16集，宣萱和庭鋒的母子相認場口獲大讚相當感人。劇情講到董一妍（宣萱飾）懷疑志明（黃庭鋒飾）是其兒子，暗地做了DNA測試並發現二人DNA超過99.9%吻合。原本靜候適當時機認回兒子的一妍，遭志明截足先登，志明一臉激動地自白找了很久、才知道一妍在明塱當醫生，之後因一直好奇「媽咪」長甚麼樣子及性格，志明很想和一妍相認。聽到志明這樣說，一妍一輪沉默後忍不住哽咽，並以既抑壓又傷心的語調顫抖著說出：「入嚟明塱之後，我諗過好多可能性……但我冇諗過會見番你。」

巨塔之后丨宣萱抽搐戲極具層次感獲讚

宣萱說畢這段台辭、庭鋒已滿眼淚光，此時宣萱拿出紙巾抹鼻，這場相認戲單是開頭已令人十分感動。之後庭鋒角色為了安撫宣萱、強調自己多年來生活過得很好，宣萱聽著一邊強忍眼淚、一邊激動至身體不自覺一再抽搐，將悲痛的情緒極富層次地演繹了出來、配以一對滿載感情的淚眼，獲網民激讚：「她哭得我好心疼」、「她演技越來越好，有一點像年輕的阿姐汪明荃」、「宣萱的哭戲從來都很有感染力」、「演技用放大鏡看都無任何瑕疵，好絕」。

談到相關場口，宣萱曾公開表示此場戲最難忘，演戲經驗爐火純青的她、更謙稱場口很具挑戰性：「因為未埋位前，我都未諗到自己將會點做（演），但後尾一Roll機就做到。」宣萱還大讚庭鋒有驚喜又親切：「佢畀到好大驚喜我，大家Day 1見到嗰陣，已經有一種連繫喺度」。

巨塔之后丨黃庭鋒揭拍感情戲前夕全場靜晒

庭鋒接受官方訪問時，透露為了好好培養情緒，他與宣萱都進入了「安靜投入Mode」：「我記得嗰日好早已經到咗，因為呢場好緊要。我冇喺拍之前同Jessica講好多嘢，因為我都知道佢都要培養情緒，我驚騷擾到佢，而且我自己都要Focus，要諗吓點演。呢場戲係要好用心咁去感受、所以好難去設計定太多嘢。」

雖然場口難度高，但庭鋒與宣萱竟在零NG情況下順利完成，相當厲害，庭鋒：「我哋拍咗3 take，一個Wide shot、各自一個Tight shot。我記得嗰一刻我哋都好融入喺個情感入面，同埋每一Take Jessica（宣萱）都畀咗好大情感我，所以先咁順利。」

巨塔之后丨黃庭鋒流利手語獲讚做足功課

庭鋒坦言除因宣萱畀足感情幫到他入戲、宣萱的親切感以及二人平時暢所欲言的相處模式亦甚有幫助：「傾偈過程令我哋變咗好似好耐冇見嘅朋友咁，令到我有少少忘記係演緊戲，咁反而可以幫助我放鬆、從而更投入到做戲！（你哋平時主要講啲乜？）好Casual架，姐姐（宣萱暱稱）咩都講架，例如會講吓英國嘅讀書同生活，有時仲會無啦啦講咗英文，好親切。我又試過問佢：『咁多經典劇，你最鍾意邊套（角色）？』姐姐份人都好率直，所以真係咩都會講。」

談到劇中要演繹不少手語動作，獲網民大讚做足功課，庭鋒坦言確是收到手語片已馬上練至滾瓜爛熟，皆因他覺得這樣做出來的手語才自然；他又笑言當年因受到《十月初五的月光》初哥哥「啟發」做手語，故一直想學手語：「所以當我知道要做手語，更加覺得好好玩、好有發揮。」

巨塔之后丨陳煒大晒「超逆齡」水著向宣萱下戰書

10月20日晚劇情可謂高潮迭起，這邊廂一妍與方欣（陳煒飾）出盡板斧爭做主席，正當大家與一妍都覺得她勝算在握時，志明竟被爆無牌行醫，一妍更被指控早已知情及包庇親子被勒令停職及接受調查，而所謂的「證據」更似是志明錄下來私下交給方欣。到底志明是真的出賣一妍還是另有難言之隱？方欣最終又是否因而逆轉勝坐上明塱主席一位？

未知是否為了配合劇情，煒哥早前在社交網大晒靚爆鏡水著靚相，大晒白皙肌膚和零贅肉Body，看上去比起真實年齡51歲明顯年輕一大截，令不少網民大為驚嘆，還引來宣萱留言：「Wah！」陳煒則乘機向宣萱下戰書：「It’s your turn」擺明挑機，非常搞笑。