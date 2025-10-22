巨塔之后｜陳煒霸氣攤手重現太平公主狠勁　5集狂換15套衫騷身材

《巨塔之后》逢周一至五晚八點半翡翠台播映，10月21日播出的第17集，陳煒（煒哥）飾演的「方欣」霸氣攤手被讚「太平公主」上身！她5集連換15套靚衫，自爆為此「三個月無啖好食」，更與湯鎮業「復合」聯手對付宣萱，讓觀眾超期待。



煒哥「藍月亮」露腰裝造型再現。（官方圖片）

陳煒被網民讚好演技：儀態十足、台詞功力都好好

10月21日的一集，方欣（陳煒 飾）在董一妍（宣萱 飾）被踢出董事局的情況下，順利當選明塱主席；昨晚煒哥走入主席房、霸氣攤開雙手展現勝利笑容的一幕，相當有戲！陳煒過往亦曾飾演過成功入屋的野心家角色，包括《法網狙擊》的龐鐵心、及《宮心計2深宮計》的太平公主等，有網友更笑言陳煒「霸氣攤手」充斥著太平公主影子：「笑得這麼奸」、「方欣和太平公主一樣咁心狠手辣」、「連這個胸有成竹的手勢也同出一轍」、「儀態十足、台詞功力都好好」、「氣勢十足把我震懾了」。

煒哥霸氣攤開雙手，間房係屬於我架喇！（官方圖片）

煒哥在《宮心計2深宮計》中同樣攤大手板，霸氣則漏，同劇中動作一模一樣！（官方圖片）

陳煒單是女強人套裝已極盡千變萬化

本周煒哥將再度「花生騷」，由10月20日第16集開始、直到10月24日播出的第20集，煒哥在5集內前後足足換了15套靚衫，而且款式多變，就連女強人套裝也能演變出斜肩、露腰、闊膊、開叉袖口、不規則裙腳、極具層次感的layer設計及超級窄身裙等，將煒哥身段的優勢完美無瑕地展現；其中煒哥就任明塱主席一職的衣著，湖水藍的顏色與其劇中「藍月亮」綽號相呼應，相當有心思。煒哥早前接受TVB.COM訪問時，笑言為了配合劇中多變造型，自己足足三個月「無啖好食」；如今每個造型都搶盡焦點，相信對專業的煒哥來說絕對值回票價。煒哥說：「啲衫全部都好貼身，所以拍嗰3個月食嘢都冇啖好食，要Keep住個身形 。」

+ 1

陳煒湯鎮業再續《梟雄》前緣

另煒哥和湯鎮業十年前曾於劇集《梟雄》合作過，並飾演將上海夜總會搞得有聲有色的夫婦；後來湯鎮業因移情別戀致二人離婚收場。如今煒哥和湯鎮業在《巨塔》「復合」兼「再度聯手」搞事業兼對付宣萱，到底這次二人會是喜劇還是悲劇收場？密切留意《巨塔之后》劇情發展。

煒哥和湯鎮業傾醫療城合作。（官方圖片）