高海寧獨遊南法恨艷遇失敗　直言想生混血BB但拒絕Long D

藝人高海寧（高Ling）早前趁新劇《飛行日誌2》延遲開工，放了一個月長假連去三地旅行，高Ling興奮分享此行是人生首度獨遊南法。她笑言此行「好恨有艷遇」，可惜最終並未發生，更直言不介意發展異國戀、想生混血BB，但卻無法接受遠距離戀愛（Long D），自爆「唔叻用message傾偈」。



高海寧跟維特健靈董事長陳曦齡主持開幕禮。（官方圖片）

身為維特健靈祛濕輕代言人的高Ling，剛放完一個月假連去3個地方旅行，心情大靚，穿上米白色超貼身連身裙現身，盡顯fit爆健美身材，出席品牌宣傳活動。高Ling剛投入TVB新劇《飛行日誌2》拍攝，她坦承雖然平日工作忙碌，連運動時間亦買少見少，但近年反而愈來愈fit，能夠保持體態重要原因確實跟當上維特健靈代言人有關，「之前做咗維持健靈益生菌嘅代言人，𠵱家再做埋祛濕輕代言人，呢個產品真係好好，因為我真係好冇時間做運動，亦都冇時間煲湯去調理身體，我係靠食呢個產品，令自己可以保持呢個輕盈嘅狀態，上鏡都冇咁水腫。」

除了吃維特健靈的保健品外，高Ling認為另一個令自己保持容光煥發的秘訣，就是去旅行，但直言正在事業搏殺期，這個方法實在非常奢侈，「我𠵱家最缺就係時間，咁啱個劇延遲咗開工，公司好好見到有個空檔，就畀我放個假放鬆吓，始終之前工作壓力比較大，於是我就去咗滑雪，又去峇里島做瑜珈，再去咗轉南法（法國南部）。」原來南法之旅是高Ling人生首度獨自出遊，「我冇諗過我會做得到呢件事，一路都缺乏呢個勇氣，我係個連食飯都好少一個人，自己一個人去旅行得唔得㗎？！今次我係突破到自己，原來只要你想做就得，成功咗之後係好有滿足感。」

（官方圖片）

談起南法之旅高Ling勁興奮，提到在社交平台貼出跟法國男仔合照，她即笑言：「你講個BB呀！哈哈！」不過她也認同若跟朋友同行，絕對影響此行交友成績，「如果同朋友去旅行，好少同其他人接觸同傾偈，但係一個人去旅行，係必需打開自己去同多啲唔同嘅人傾偈，可能要咁樣先舒緩到旅程裏面一個人嘅孤獨啩！」本身愛親近小朋友的高Ling，此行除了跟小朋友傾偈合照外，還認識了很多新朋友，「會同佢地媽咪傾吓偈，幫佢哋影吓相，係打開咗我嘅人際關係網，我識咗好多法國朋友，有做音樂嘅男仔，佢女朋友就係做手袋品牌嘅Marketing，仲有喺瑞士出發踩單車去南法嘅兩叔姪，佢哋70幾歲同60幾歲，都有邀請我一齊踩單車，如果我唔係有行李都好想加入。」她覺得一個人旅行，可以放空自己，想通不少問題，「喺其他人身上可以睇到有其他嘅生活方法，其實生活係有得選擇，呢個都係今次旅程另一個得着。」

（官方圖片）

至於此行有否艷遇？高Ling坦言：「其實我都好恨今次有艷遇，可惜冇發生到，都唔知點解。」她還表明不介意跟談異國戀愛，「我當然唔介意啦！緣份安排到係好樂意𠻹！生個混血BB都幾好！」不過要遠距離戀愛（Long D），她則未能接受，「因為我工作好忙，見面時間已經好少，如果仲要Long D嘅話，我會唔識得點樣去維繫感情，譬如有啲朋友想介紹男仔畀我識，佢哋話『識咗先啦，得閒先傾吓偈囉』，其實我係唔叻用message傾偈，會唔知道要講啲乜嘢，覺得好奇怪，所以未必好鍾意Long D。」高Ling認為工作忙是常態，要製造艷遇機會並不容易，預計下次放假去旅行已經要等到下年，「如果到時真係得閒嘅話，我會join蘇師傅（蘇民峰）去滑雪，因為佢每年新年期間都去北海道滑雪，佢話北海道嘅雪係最靚。」