沈卓盈攜子行善狀態fit爆否認淡出　親解「暖宮」追B驚人真相

藝人沈卓盈（Jessie）早前攜同四歲兒子Jayden出席慈善活動，產後狀態依然Fit爆。她即場澄清絕無淡出，強調熱愛工作。對於早前「暖宮」惹來追B揣測，Jessie亦首度解畫，笑稱純粹為養生，與追B無關。



（官方圖片）

由於Jessie有一段時間未有出席公開活動，更有粉絲專程到山頂守候，並送上親手編織的禮物，令Jessie雀躍不已：「非常感謝粉絲的支持，今天來到山頂支持這個活動，參觀過不同攤位，最深印象是『五感挑戰』與『拼引路磚』遊戲，還有視障人士單憑手感便能扭出不同形狀的汽球，真的好厲害！雖然天氣有點熱，但看到一班視障朋友落力表演，這份獨立自強的毅力，好值得欣賞！」為表示百分百支持，Jessie更帶同四歲多的寶貝兒子Jayden到場，Jessie笑言：「昨日我跟Jayden說，要陪媽咪參與一個慈善活動，他非常興奮，今朝七點多已經起床，比我更早！」明白身教的重要，兩母子經常拍檔行善，早前Jessie便偕同兒子參與賣旗，她有感而發：「我希望從小培養他『施比受更為有福』，將自己的愛分享，幫助更多人，為社會出一分力，他也是個懂事的孩子，完全沒有抗拒，作為阿媽好欣慰！」Jessie同時希望訓練兒子膽色，跟不同朋友溝通，開拓自己視野與眼界，吸收更多學習以外的東西，擁有一顆無畏懼的心。

（官方圖片）

Jessie悉心照顧兒子，絕不代表她從此引退娛樂圈，打算將所有時間放在家庭，Jessie鄭重澄清：「我絕對沒有淡出，我真的好喜歡工作，這是我的me time，可以兼顧有自己事業，同時照顧家庭，好有滿足感！」今日所見，Jessie狀態極佳，跟未婚時的女神級數沒有分別，她說是努力維持的成果：「做藝人要保持醒覺，督促自己隨時出鏡都要保持最佳狀態，我會繼續努力，亦奉勸所有媽媽，即使生完有少少發胖，不要緊，積極減肥一定成功！」Jessie曾因愛吃而稍為增磅，經過一輪瑜伽、跑步以及重力訓練，加上盡量飲食清淡，已回復最理想體重；之前她分享過接受「暖宮」療程，惹來有意再追第二胎的揣測，Jessie解釋：「『暖宮』是因為我之前沒有戒口，不斷吃生冷嘢，做了媽咪後養生好重要，要按摩、通淋巴、喝薑茶與服用不同保健產品，稍後我計劃拍片，分享養生心得！」名不虛傳，沈大師已榮陞養生大師！