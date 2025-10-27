許紹雄病危｜兩周前教女兒揸車中氣十足爆金句　承諾多陪女兒打機

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄，今日（27日）有報道傳來病危消息。不過這個消息來得非常突然，因為他近月仍不時與女兒許惠菁（Charmaine）拍YouTube片，父女檔分享生活日常，而他們對上一條短片是在一星期前父女打機的互動，玩《Super Mario Party》、《Mario Kart》和《Overcooked》等遊戲，Benz哥手腳協調、反應精靈，未有任何異樣，他更承諾以後會多陪女兒再一起打機。

而半個月前的另一條短片中，是「雪藏牌」七年的Charmaine揸車載許紹雄去飲茶，由於技巧生疏，Benz哥在片中「教車師傅」上身，不斷肉緊喝女兒要注意路面情況，連環爆金句：「喂喂喂，你睇住前面至得㗎！」、「向前行啫，唔係剷壆行！」、「冇車你咪cut囉！有車你咪唔好cut住囉！」、「你帶我去飲茶嗰度有冇定驚茶㗎？」、「你盲㗎？」、「你唔係好掂就唔該你落車啦！」他精神奕奕、節目效果及中氣都十足，實在難以想像短短兩周後就傳來病危消息。

許紹雄向來是圈中著名的「廿四孝老豆」，2018年起曾與家人移居新加坡享受半退休生活，大幅減產。Charmaine前年12月與拍拖7年、從事銀行業的男友Shane Sim結婚，榮升外父的Benz哥表示：「最緊要阿女和女婿開心，我交晒俾老婆安排，我就負責畀錢。」Benz哥除了曾豪擲逾千萬資金支持女兒在新加坡創業，開設多間Cafe及烘焙店外；亦支持女兒成為YouTuber。許紹雄近年與妻女由新加坡回流香港生活後，常常與女兒現身頻道「爆廠 MAD WORKERS」拍片發布父女日常，最高觀看數的影片，半個月已累積40萬觀看數。

