許紹雄病危｜曾與黃子華合夥開補習社　不忍對方蝕錢講大話叫退股

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄病危留院，眾圈中好友趕往探望，神情嚴肅，當中包括黃子華。黃子華與許紹雄先後合作過《奸人堅》、《絕代商驕》《My盛Lady》等劇集，即使現時都仍然會聚會。

黃子華與許紹雄先後合作過《奸人堅》、《絕代商驕》《My盛Lady》等，關係超友好。（資料圖片）

黃子華現身醫院探望許紹雄。（資料圖片）

不過未必太多人知道，原來黃子華與許紹雄曾合作開補習社，是生意夥伴！二人在2007年夾份在銅鑼灣開補習社，主攻跟其女兒Charmaine一樣在新加坡國際學校讀書的學生。雖然補習社學費高昂，不過亦因開支大加上堅持小班教學，初期十分難捱，許紹雄去年接受《01娛樂》專訪時透露：「當時啱啱同子華喺大陸開個劇，大家傾吓傾吓，我話喂，不如夾份一齊開間補習學校啦，佢又冇所謂，出錢，佢唔會Involve任何嘢，以為諗住補習學校實搵錢㗎嘛，點知原來租個地方喺銅鑼灣，又好貴租，喺新加坡請先生嚟，又要俾佢住、俾佢食又，要quali唔低入境處先至批佢入嚟工作⋯⋯」

許紹雄接受《01娛樂》專訪時透露，子華神入股時只負責投資金錢，不參與日常營運，惟補習社蝕足四年才收支平衡。（資料圖片）

他坦言補習社每日只得下午三至七點會有客，如果要搵錢，大可以一個老師對一百幾十個學生，甚至開視像教學，不過始終太太都為人父母，不想為錢犧牲教學質素，堅持一對二，最多只是一對五，眼看學生成績大躍進，作為老闆，許紹雄與太太也很有滿足感，但確確實實蝕錢蝕足四年。Benz哥更大爆，自己為了不想子華再蝕錢，講了一個大話：「蝕咗大半年之後我就同子華講，『喂，有個家長想一齊做，不如你賣咗你嗰份畀佢。』因為蝕緊嘛嗰時，我唔好意思，你又叫人投資，其實『有個家長』係假嘅，係我自己夾硬食咗佢，我自己唔好意思，蝕咗四年後先至收支平衡，到個女畢咗業，就唔好咁辛苦啦，不如大家賣咗佢算。」

黃子華與許紹雄在2007年夾份在銅鑼灣開補習社，不過前期不停蝕錢，許紹雄對子華感不好意思，於是虛構有家長想入股，叫子華退股，其實是自己「硬食」蝕錢生意。（IG@benz_hui）

幸好補習社後期終於收支平衡，不過2016年時，許紹雄見女兒已經上大學，他又不想太太辛苦，於是決定把補習社關閉。對此決定他無怨無悔，因為見到女兒成績有進步，出名是「廿四孝老竇」的他又表示：「幾多錢都買唔到屋企人開心！」雖然他與黃子華已不再是生意拍檔，但友情不變，幾年前許紹雄打本700萬支持愛女做飲食生意，黃子華都有撐場試菜。

2016年時，許紹雄見女兒已經上大學，他又不想太太辛苦，於是決定把補習社關閉；之後許紹雄打本700萬支持愛女做飲食生意，黃子華都有撐場試菜。（IG@benz_hui）