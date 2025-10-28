港姐季軍移居加國做精神科護士　21歲混血兒子目標做奧運選手

現年55歲的前港姐季軍李綺虹（Theresa）2004年結婚後定居加拿大，並淡出幕前。去年她復出拍攝電影《今天應該很高興》（Finch & Midland），最近參與溫哥華國際電影節，並接受已移居當地的《東張西望》前主持容羨媛的YouTube節目談及近況，透露已將精神科護士工作視為終身職業，而21歲的兒子李志德（Tate）目標遠大，希望可以代表加拿大出戰奧運會！

李綺虹係1994年港姐季軍，樣子甜美好有觀眾緣。（TVB截圖）

李綺虹（Theresa）參選1994年的香港小姐比賽時，猶如一股清泉抓住觀眾的目光，令李綺虹在云云的參賽者中，勇奪季軍與最受傳媒歡迎獎。(1994年的香港小姐比賽截圖)

李綺虹戴上橙紅色太陽眼鏡及穿上牛仔褸，打扮隨性，她的老公和兒子亦有到場支持。容羨媛讚李綺虹兒子Tate生得高大英俊，問到會否有興趣入娛樂圈，個性率直的李綺虹反問：「唔知係認真定（客吐）好似讚吓佢，ok啦，入呢行就算你靚唔靚，你有冇潛質都唔係你話事，我個仔唔靚。」李綺虹透露兒子是專業運動員，目標是成為奧運選手，她說：「佢想入國家隊，佢係滑雪射箭運動員，以佢嘅年紀嚟計，喺加拿大top 10至12，但要去到最top 4個先可以入到奧運。」她表示和丈夫一直好支持兒子，但現在不會經常在身邊陪伴，免給予太大壓力。

李綺虹現在是精神科護士。（YouTube@容容Fion親子頻道）

兒子目標是參加奧運會。（YouTube@容容Fion親子頻道）

一家三口與容羨媛合照。（YouTube@容容Fion親子頻道）

李綺虹現職精神科護士，最近醫院新增急症門診部，被問到是否很大使命感？她說：「我覺得每個屋企五個人之中都會有一個人有精神問題，無論輕微嘅抑鬱，又或者好嚴重嘅老人痴呆症，呢啲係好普遍我哋會撞到，但亦有啲偏啲嘅精神病，個個人都會碰到，我估我哋大家家庭都有機會遇上呢啲困難。」

李綺虹表示學生時期已對心理學有興趣，選美後拍戲，輾轉再做精神科護士，揚言很愛這份工作：「呢個係我心愛，好多人話退休，我唔會，我唔係full time 日日朝九晚五咁返工，我係做幾日放幾日，但我都會幾掛住。（終身職業？）yeah，我真係好開心，想喺呢個世界覺得自己有用，再有錢啲人都會做慈善，佢哋想做啲嘢唔係剩賺錢。」而香港是她出生地方，表示一直很掛念香港：「Hong Kong is my home.」

李綺虹（Theresa）年前返港為ViuTV拍節目。 (《香港親善小姐》宣傳照)

李綺虹是《1994香港小姐競選》季軍，年輕時樣貌甜美，工作機會多，曾與「四大天王」之一黎明在台慶劇《阿Sir早晨》飾演情侶，演出1995年版本的《神鵰俠侶》更被封為「最美郭襄」。之後李綺虹更躍進電影圈，與一眾巨星拍攝電影，跟張國榮和梅艷芳合作《金枝玉葉2》和劉德華的《奇異旅程之真心愛生命》等，李綺虹拍攝20多部電影，已3次獲提名金像獎「最佳女配角」。

怎料正值事業高峰時，卻因工作壓力太大而患上抑鬱症，那時李綺虹幸得丈夫Corey Solomonson的支持與不離不棄，令她從黑暗的旋渦中走出來。李綺虹曾在訪問中透露，自己最差的時候會整天躺在床上哭泣，更曾多次想過一死了之，甚至想駕車衝橋自殺，加上在康復的過程中李綺虹更曾多次趕走丈夫Corey，甚至多次揚言找律師離婚。但丈夫百般體諒，她走出陰霾。

飽受抑鬱症困擾長達9個月後，李綺虹重新審視自己的人生去向，李綺虹沒有選擇留在香港，而是回到加拿大的郊區過着恬靜生活外，回顧自己患病時的苦與樂，在2013年決定修讀護士課程，畢業後當一名主力幫助兒童情緒的精神科護士。

患上抑鬱症後，李綺虹的情緒經常處於不穩定狀態，但丈夫對她不離不棄。 (微博@Theresa)