金式森林丨陳星妤與江嘉敏肉緊互扯頭髮　一集換5套喱士戰衣

《金式森林》是由無綫與騰訊聯合出品的台慶劇，逢周一至五晚九點半翡翠台播映。10月29日晚一集中，陳星妤5套喱士戰衣有露腰亦有露背，粉色系＋通花喱士打造「貴婦Barbie風」 ；後續陳星妤與江嘉敏一言不合互篤心口，扯頭髮加掌摑勁肉緊，結果陳星妤被打歪鼻！



陳星妤與江嘉敏互扯頭髮加掌摑，結果被打歪鼻。（官方提供圖片）

《金式森林》由林志華監製、麥世龍、鄭成武編審，主要演員有郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等。

金式森林丨陳星妤、江嘉敏互篤心口扯頭髮

10月29日晚一集的高潮位，絕對是陳星妤與江嘉敏的打交戲。劇情講述成立了家族信託後，方家滿城風雨，這邊廂二少奶嘉欣（陳星妤飾）出招帶風向令全城覺得林澄（陳曉華飾）為錢搞搞震；另邊廂，高深（羅子溢飾）擔任「白武士」以「水軍戰略」逆轉風向，全城矛頭頓時指向全身名牌的嘉欣。

為此，嘉欣往找高深算帳，期間與芷君（江嘉敏飾）一言不合大打出手；出名擺爛的芷君邊鬧邊喪篤嘉欣心口，而被逼到埋牆的嘉欣則連平時辛苦打造的「公主形象」也不顧，激烈還拖兼喪扯芷君頭髮，二人大幅度的打鬥動作，配以誇張表情，以及Bitchy式對罵：「你估我係方學勤（陳浚霆飾）？佢發雞盲先會娶你」、「喂！你講還講，你唔好郁手郁腳喎」、「我係要郁手郁腳呀，使擇日咩？！」整個場口極盡花生，難怪網民大讚好睇。

金式森林丨陳星妤被打歪鼻引熱話

談到與江嘉敏打戲，陳星妤接受官方訪問時，笑言為了效果、二人全程真打：「我哋真係嚟真架，因為大家都明白如果效果唔到位，又要再打多幾次，所以寧願肉緊啲打。我都有事前講明話唔緊要、唔使就角度。」場口另一驚爆位是，芷君發狂時摑了嘉欣一巴，豈料卻打歪了嘉欣的鼻，因而揭出嘉欣原來是「整容女」、並透過Mary姐（謝芷倫飾）訓練才順利嫁入方家，Mary姐更借「歪鼻」事件乘機再敲詐嘉欣……陳星妤被打歪鼻一幕，無論在內地或是在無綫官方社交網均引發極大迴響，劇組誇張的製作手法、配以趣怪BMG及江嘉敏充滿喜感的反應，令人印象深刻。

金式森林丨陳星妤5套戰衣有露腰亦有露背

是次飾演有「容貌焦慮」名媛的星妤，在角色造型上同樣花盡心思。據知，劇組為了將星妤打造成Barbie Girl，除了在重要場合為她安排Pinky Lady造型（10月29日晚一集便手袋及裙子均是粉紅色），有半數穿搭更是通花喱士設計，包括粉紅色通花喱士露腰裙、白色通花喱士露背裙、橙色通花喱士外套、粉藍色淑女通花、以及通花喱士波希米亞背心，並且多次鮮艷粉色系為主。

除了衣著，星妤的髮型亦引發熱討，由於星妤無論居家或是出席重要場口，均會以不同款式的鯊魚夾將頭髮夾起、加上極度搶眼的兩撮長蔭，獲不少網民直指撞樣「方媛」。對此，星妤接受官方訪問時說：「嗰兩撮蔭唔係刻意架其實，純粹係啲頭髮紮起晒冇乜造型，加上我嗰陣個頭髮唔長唔短，所以就咁啱個造型出嚟撞咗方媛個髮型。」談到劇中每個造型都弗到漏油，星妤透露未有事前刻意減磅，皆因她每次一埋位拍劇便會消瘦：「我冇點樣特別減，因為嗰陣我都有啲瘦，我一開工就會自然瘦。」