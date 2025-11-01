馮淬帆初戀橫刀奪愛汪明荃因一事無奈分手　親揭不婚不育背後原因

今日 (1日) 台灣驚傳香港資深藝人馮淬帆離世的消息，享年81歲。台灣議員蔡淑君在社交平台發文指馮淬帆已經離世。馮淬帆熱衷於演藝事業，涉足幕前幕後，對業界貢獻良多，至於感情事方面，他就相當低調。馮淬帆曾與初入行的汪明荃有過一段感情，並承認汪明荃是他的初戀女友，但女方的初戀是他好友鄒世孝，他大方坦言：「是我把她搶走的」。

馮淬帆表示現在縱使片酬更高，也不會接拍「鬧劇」。（《精裝追女仔》電影截圖）

馮淬帆於《最佳損友》裡飾演「牛精帆」一角，經常講粗口，經過神父的告解後，以水果名代替粗口，於是有了「金山橙你個提子」的名句。（《最佳損友》電影截圖）

馮淬帆於《蝴蝶大廈》開鏡禮上痛罵昔日合作不少的王晶「王X蛋」。（視覺中國）

馮淬帆與汪明荃兩人在一起時才20多歲，馮淬帆曾在訪問中憶述當年常常在舞蹈室門外等汪明荃，但他卻表示幸好沒有跟對方走下去，以免阻礎女方的發展。馮淬帆曾在在1981年與香港女星曾慶瑜拍攝電視劇《烽火飛花》時相戀，但因個性不合分手。

馮淬帆定居台灣，居住在林口區的他頗活躍於社區活動，和居民關係很好。(馮淬帆Facebook)

馮淬帆以徒弟身份頒發終身成就獎給恩師楚原。（資料圖片）

而汪明荃對於馮淬帆 (阿緊) 指她是其初戀情人，就表示已是幾十年前的事，還反問對方承認了嗎？汪明荃表示一路以來大家都沒有公開講過，又謂已不記得當年對方在舞蹈室外等她。她不明白馮淬帆為甚麼要舊事重提，但就讚對方做話劇又做播音員，的確覺得他好叻好有才華，不過兩人條路是這樣行就順其自然，可能對方無結婚都適合他，獨身更自由。被問到二人戀情未能開花結果，可會感到可惜？汪明荃就表示當時大家都後生，有不同的朋友，好少話一拍即合，又承認自己事業心重。汪明荃透露與馮淬帆分開後多年沒有聯絡，對方後來拍電影，她在TVB發展。

汪明荃首次拍戲，她表示是因為角色吸引，加上《誤判》陣容夠勁。（梁碧玲攝）

汪明荃延續紅館精神為樂迷炮製驚喜。

羅家英和太太汪明荃非常恩愛，曾一起經歷生死。（IG@wang_liza）

馮淬帆多年來一直單身，沒有結婚或生小朋友。他曾談及對婚姻的看法，質疑老的伴要來做什麼呢？他認為年紀有差距的夫妻漸行漸遠是遲早的事，也承認自知個性孤僻，不容易跟別人相處，更別談發展長久關係，自嘲可以想像如果走進婚姻，可能天天都會跟伴侶吵架，不結婚也罷。