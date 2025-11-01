視后傳遭雪藏新劇原班人馬開續集都無份　孖《中年》歌手登台搵銀

視后蔡思貝近兩年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《少林女足》，在TVB的工作非常之少，有指她不受TVB重用，甚至疑似被「雪藏」。蔡思貝自2023年拍攝《飛常日誌》後近兩年未有再拍新劇，最近《飛常日誌2》開鏡，大會稱今次是原班人馬拍攝，但在上一輯扮演港灣航空駐機場主管的蔡思貝，與馬國明有感情線，新一輯竟然完全無影。

蔡思貝在上一輯《飛常日誌》扮演港灣航空駐機場主管，與馬國明有感情線，但新一輯竟然完全無影。（劇照）

馬國明和郭柏妍日前為《飛常日誌2》舉行開鏡拜神，大會稱係原班人馬，蔡思貝卻無影。（資料圖片/葉志明攝）

蔡思貝拍片玩濕身誘惑，成功吸引周星馳注意有機會拍《少林女足》。（ig@sisleychoi）

近日蔡思貝終於有新搞作，但不是拍戲，而是轉型做歌手，孖住羅子溢，還有兩位《中年好聲音》歌手羅啟豪和王鄭浚仁一齊去美國登台搵真銀。蔡思貝在IG限時動態轉發宣傳海報，今次演唱會名叫《愛與城》，分別於11月14日和16日舉行紐約站及洛杉磯站兩場，票價以美元計分三種，包括$168、$108和$68，蔡思貝以一個開心揮手emoji期待與粉絲見面。

蔡思貝早幾年獲TVB力捧。（IG@sisleychoi）

蔡思貝近年在TVB幾乎零工作，最近孖羅子溢和《中年好聲音》歌手羅啟豪和王鄭浚仁一齊去美國登台搵真銀。（影片截圖）

蔡思貝轉型做歌手，唔知會唱乜歌呢？（影片截圖）

近年蔡思貝作風轉趨低調，鮮有公開露面，甚至被何廣沛戲稱為「失蹤人口」。（IG@sisleychoi）

現年34歲的蔡思貝是2013年港姐亞軍，初入行獲TVB力捧劇接劇，短短7年已奪得TVB「最佳女主角」獎，以29歲之齡成為首位「90後」視后。惟多年來，蔡思貝屢陷負面新聞，包括曾捲入「學歷風波」，又被冠以「人肉發電機」稱號，更一度傳出介入王浩信及陳自瑤的婚姻，惹來內地網民反感，今年年初大量網民湧入樂易玲小紅書要求「別找蔡思貝演戲」，吸引過萬人讚好。

陳凱琳蔡思貝為2013年度港姐冠軍及亞軍，季軍為劉佩玥。（視覺中國）

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位，但備受爭議。（IG@sisleychoi）

傳出緋聞後，兩人繼續合作。（資料圖片）

蔡思貝近年工作量大減，收入大不如前，可是她卻被指生活富貴。早前蔡思貝被指有猛人出錢照顧，不但搬入豪宅，又不時在社交網分享自己豪嘆美食佳餚的生活日常，早前更揚言想做馬主，似足闊太。有傳蔡思貝目前正與一位猛人拍拖，深受寵愛，並獲對方出錢照顧。報道指這位猛人經常帶蔡思貝出席不同場合及飯局，還會用男方公司推出的利是封派利是，收到利是的人都叫蔡思貝做「阿嫂」。據悉蔡思貝對戀情極度保護，一直保密男友的身份，足見她非常重視這段新戀情。

蔡思貝稱有容貌焦慮。（《與天地對話》截圖）

童年照（IG@sisleychoi）

蔡思貝早前在節目《與天地對話》中透露已有一年無拍劇。（IG@sisleychoi）