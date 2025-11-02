女網紅謝侑芯酒店猝死　黃明志在場涉毒被捕警方疑2人有性行為

台灣「護理系女神」謝侑芯日前驚傳在馬來西亞吉隆坡一間酒店房間內猝逝，終年31歲。事件同時傳出大馬歌手黃明志在現場，並被警方當場拘捕，引起外界震驚。

事件經過與黃明志被捕

據馬來西亞《中國報》報道，警方於上月22日下午接報，指一名台灣籍女子在酒店房內失去意識。警方到場後，發現該女子倒臥在浴缸內，身上覆蓋著一條白色毛巾，當場證實謝侑芯已沒生命跡象。據當地警方初步調查，女死者遺體未發現任何外傷痕跡，亦未在其身上查獲任何物品，遺體已被送往吉隆坡中央醫院解剖，案件以猝死角度調查。

消息指，42歲歌手黃明志當時在現場，警方在他身上搜出9粒疑似毒品藍色藥丸，當場依據《1952年危險毒品法令》的擁毒及濫用毒品罪嫌將他拘捕。黃明志否認控罪，現已獲保釋。

謝侑芯經理人與黃明志回應死因

據黃明志向警方表示，謝侑芯當日入浴室洗澡，其後浴室一直沒有水聲。他入內查看時，發現謝侑芯昏倒在浴缸內，並立即為她進行心肺復甦急救。謝侑芯經理人事後表示，謝侑芯是到大馬為黃明志拍MV，但拍攝期間突發心臟病，「當下好像沒有急救的可能性」。

黃明志打破沉默澄清吸毒指控

沉寂多日後，黃明志今日（2日）在社交網發文回應，否認吸毒及攜帶毒品的指控，並表示正在等待警方的藥物報告，預計需時兩三個月。他指出之前沒有回應是因為案件尚在調查中。黃明志在貼文中強調：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品」，指傳媒報道不實。他表示因為事件持續被報道，收到很多關心訊息，故此選擇對外說明，並表示待警方報告出爐就可證其清白。

黃明志全文：



「又看到一則捕風捉影的新聞，本人感到非常 dulan。也收到了很多人的關心，所以我在這裡一次過統一回覆大家。我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。



之前沒有回應，是因為案件還在調查，我們不可以透露案情。這幾天我們也遭到了 blackmail 勒索，如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。



對於侑芯的猝死，我們深表遺憾，R.I.P。Ambulance 遲到將近一個小時，我真的不知道 999 這個號碼是拿來做什麼用的，打去問還會被罵… knnbccb。」



黃明志被驗出「4種毒品陽性反應」

另外，馬來西亞《光明日報》亦有報導，指當日黃明志身穿白色T恤、戴帽與眼鏡，正準備進開酒店時，因行為可疑遭警方攔下。黃明志宣稱自己與謝侑芯為拍攝影片共處一夜，期間女方進入浴室後遲遲未出來，他進入浴室才發現對方倒臥浴缸內，當場施行CPR，但未能救回。

而警方在現場搜出毒品與壯陽藥，金馬警區主任沙扎里助理總監證實驗尿後，黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分確呈陽性，已於上月24日依吸毒與擁毒罪在吉隆坡第一刑事推事庭遭提控，警方更懷疑謝侑芯生前吸毒且疑與黃明志發生性行為，研判死後遺體遭移動至浴室，詳細死因仍待鑑識結果釐清，案件定於12月8日開庭。

