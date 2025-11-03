謝侑芯疑與黃明志發生性行為後死亡　最後影片曝光揭轉職模特理由

台灣模特謝侑芯具有豐滿身材，過去擔任過護理師（護士），有「護理師女神」美譽。



日前她前往馬來西亞工作，卻傳出在酒店內因心臟病發作猝死，同房歌手黃明志當天也因涉嫌吸毒被捕。AV導演圤智雨31日發出最後訪問謝侑芯的片段，讓她最後身影曝光，也在貼文中寫道：

緬懷我們的護理師女神。

謝侑芯生前最後一段受訪畫面曝光，她在節目中憶述自己入行經歷。（YouTube@戲引子）

有2年臨床經驗 坦言轉行原因：

死因疑點重重 黃明志涉案於8日開庭

據馬來西亞《光明日報》報導，黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分確呈陽性，已於上月24日依吸毒與擁毒罪在吉隆坡第一刑事推事庭遭提控。警方懷疑謝侑芯生前吸毒且疑與黃明志發生性行為，研判死後遺體遭移動至浴室，詳細死因仍待鑑識結果釐清，案件定於12月8日開庭。

經紀人Chris回應死因疑慮，指出謝侑芯在當地報告顯示是心臟病發作，但家人強調她生前熱愛運動、身體十分健康，仍在思考是否要繼續追查詳細死因。

護理師生活不適合 北上轉行當大尺度模特

謝侑芯生前最後一段受訪畫面被釋出，她在節目「戲引子」中回憶自己入行經歷。她當天穿著低胸吊帶，短短50秒的片段談吐自然大方。

針對外界叫她「護理師女神」，她表示過去就讀護理系，大學就讀中台科技大學的二技學制，隨後進入醫院擔任護理師，有兩年的臨床經驗。她談及那時候的工作並不適合自己，因此毅然決然留在台北發展。為了快速累積粉絲，選擇當大尺度模特，她坦言：

沒有想太多，就覺得自己裸體很好看。

【相關圖輯】「露出系」女網紅謝侑芯驚傳逝世 以大膽作風吸引大批粉絲追看

粉絲、朋友齊弔念「來生能有個好良緣」

影片一出也讓許多愛她的粉絲與好友紛紛留言弔念：

「之前在TikTok直播很常一起玩，也私底下有聊天過，蠻好的一個女生，真的好可惜」

「我還是無法相信這是真的」

「她真的很漂亮，滿喜歡她的，有追蹤，想不到離開了，真的挺難過訝異」

「願她一路好走 也祝她來生能依舊有個良緣」

「希望她到她想前進的地方」



