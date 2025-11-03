謝侑芯疑與黃明志發生性行為後死亡 最後影片曝光揭轉職模特理由
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
台灣模特謝侑芯具有豐滿身材，過去擔任過護理師（護士），有「護理師女神」美譽。
日前她前往馬來西亞工作，卻傳出在酒店內因心臟病發作猝死，同房歌手黃明志當天也因涉嫌吸毒被捕。AV導演圤智雨31日發出最後訪問謝侑芯的片段，讓她最後身影曝光，也在貼文中寫道：
緬懷我們的護理師女神。
有2年臨床經驗 坦言轉行原因：
+17
死因疑點重重 黃明志涉案於8日開庭
據馬來西亞《光明日報》報導，黃明志對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分確呈陽性，已於上月24日依吸毒與擁毒罪在吉隆坡第一刑事推事庭遭提控。警方懷疑謝侑芯生前吸毒且疑與黃明志發生性行為，研判死後遺體遭移動至浴室，詳細死因仍待鑑識結果釐清，案件定於12月8日開庭。
經紀人Chris回應死因疑慮，指出謝侑芯在當地報告顯示是心臟病發作，但家人強調她生前熱愛運動、身體十分健康，仍在思考是否要繼續追查詳細死因。
護理師生活不適合 北上轉行當大尺度模特
謝侑芯生前最後一段受訪畫面被釋出，她在節目「戲引子」中回憶自己入行經歷。她當天穿著低胸吊帶，短短50秒的片段談吐自然大方。
針對外界叫她「護理師女神」，她表示過去就讀護理系，大學就讀中台科技大學的二技學制，隨後進入醫院擔任護理師，有兩年的臨床經驗。她談及那時候的工作並不適合自己，因此毅然決然留在台北發展。為了快速累積粉絲，選擇當大尺度模特，她坦言：
沒有想太多，就覺得自己裸體很好看。
【相關圖輯】「露出系」女網紅謝侑芯驚傳逝世 以大膽作風吸引大批粉絲追看
+37
粉絲、朋友齊弔念「來生能有個好良緣」
影片一出也讓許多愛她的粉絲與好友紛紛留言弔念：
「之前在TikTok直播很常一起玩，也私底下有聊天過，蠻好的一個女生，真的好可惜」
「我還是無法相信這是真的」
「她真的很漂亮，滿喜歡她的，有追蹤，想不到離開了，真的挺難過訝異」
「願她一路好走 也祝她來生能依舊有個良緣」
「希望她到她想前進的地方」
36歲知名美妝網紅「荔枝兒」驟逝震驚粉絲 夫：她為世界增添美好蔡語芯逝世｜閨密下跪求不要拔管 控家屬「人未死已欲賣其手袋」以「食化妝品」聞名 台灣24歲另類美妝吃播網紅｢芭樂水水｣突病逝「網紅洋媳婦」猝逝20天！家人阿根廷赴華奔喪 丈夫機場下跪道歉
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】