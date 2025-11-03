警證黃明志曾與謝侑芯過夜　驗出4種毒品陽性反應　恐關2年打3鞭

大馬鬼才黃明志日前與31歲網紅「護理女神」謝侑芯在吉隆坡五星級酒店過夜，謝侑芯猝逝後，警方在黃明志身上搜出9顆搖頭丸，重量約5.12公克。



尿檢對安非他命、克他命、大麻及冰毒等4種毒品呈陽性反應，他因涉嫌擁毒、濫用毒品兩項罪名被逮捕，否認控罪後繳交8000令吉（約14793港元）保釋金獲釋。

右：馬來西亞歌手黃明志（IG@namewee）

黃明志涉兩罪 最少判2年

根據馬來西亞媒體《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾證實，警方在黃明志身上搜出的9顆藍色藥丸為搖頭丸。黃明志面臨1952年危險毒品法令第39A（1）條文擁毒罪，以及第15（1）（a）條文濫用毒品罪兩項控罪。若罪名成立，擁毒罪可判入獄至少2年或不超過5年，並處鞭刑至少3下或不超過9下。

金馬警區主任沙扎里助理總監證實黃明志與謝侑芯在酒店過夜，但強調現階段針對毒品調查黃明志，全案沒有涉及強姦部分。謝侑芯解剖報告尚未出爐，無法確定死因。濫用毒品罪若成立，可被判罰款不超過5000令吉（約9245港元），入獄刑期最多2年，以及不超過3年的觀察期。當地媒體估計，若上述罪名一旦成立，黃明志最少要入獄2年，面臨至少3下鞭刑。

黃明志在社群媒體堅決否認染毒、持有毒品，表示：

頂多只有喝比較多酒。

檢驗報告要等2、3個月左右才會出爐，更自爆遭到黑函勒索，感到非常肚爛。他的經紀人表示：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。」經紀人對謝侑芯事件深感痛心與遺憾。

黃明志已於10月24日出席刑事庭，下一次出庭日期為12月18日。

馬來西亞歌手黃明志（IG@namewee）

