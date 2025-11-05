TVB扮嘢王個唱記招被嫌口水多過茶　唱功台風一流觀眾竟提早走人

現年58歲的阮兆祥可謂多功能藝人，他不僅參演過《溏心風暴》、《皆大歡喜》、《巨輪》等熱門劇集，更曾榮獲TVB「最佳男配角」殊榮。此外，阮兆祥憑其出色口才及模仿能力，成為TVB的金牌司儀及公認的搞笑能手，並先後在2009年和2010年的《萬千星輝頒獎典禮》中，分別憑《鐵甲無敵獎門人》和《荃加福祿壽》連奪「最佳節目主持」。早前阮兆祥連同兩位好友梅小惠和江欣燕主持清談節目《友乜唔講得》，同樣大受歡迎，而近年他愛「搞爛Gag」的形象，更加是深入民心。

阮兆祥一向是多功能藝人。（資料圖片/梁碧零攝）

阮兆祥憑《溏心風暴》凌波（舅父波）一角，贏得《萬千星輝頒獎典禮2007》「最佳男配角」。（《溏心風暴》劇集截圖）

阮兆祥扮乜似乜，早前更與李思捷神還原新何太與何伯。(節目截圖)

阮兆祥先後在2009年和2010年的《萬千星輝頒獎典禮》中，分別憑《鐵甲無敵獎門人》和《荃加福祿壽》連奪「最佳節目主持」（視覺中國）

阮兆祥除了演得、talk得、搞笑得外，其實還有個身分，就是歌手，近年年主力北上開拓內地市場的他，重拾歌手身份，並將於在12月5日在廣州音樂唐人館舉行《一祥朋友》音樂會，不過日前他為音樂會宣傳時，卻意外遭到部分網民嘲諷「口水多過茶」。

阮兆祥與好友梅小惠、江欣燕主持的《友乜唔講得》收視理想。（facebook@梅小惠 Toto Mui）

阮兆祥將於12月5日在廣州舉行音樂會。（IG圖片）

近日，阮兆祥在廣州為音樂會舉行發佈會，他以一身黑色型格打扮現身，並透露購買最貴門票的觀眾，一定有「筍嘢」，除了有機會跟他合照，還可得到美容產品，但是什麼先大賣關子。另外，阮兆祥又不改其「搞爛Gag」本色，他表示知道首次在廣州舉行個唱時，已經在構思歌單，會照顧不同的年齡層選歌，如張國榮、陳百強、譚詠麟和四大天王等的歌曲，都「唔會…...唔揀」，希望音樂會中為大家找回青春歲月。

阮兆祥日前親身到廣州宣傳音樂會。（小紅書截圖）

阮兆祥希望在音樂會中為大家找回青春歲月。（小紅書截圖）

阮兆祥見到那麼多人在現場支持，心情大靚。（小紅書截圖）

從網民分享的影片可見，阮兆祥見到現場有那麼多人支持，心情大靚，除了與來撐場的《福祿壽訓練學院》冠軍筷子基和學員陳柏曦合唱《朋友》外，還即席獻唱了張學友的《吻別》，新秀出身的阮兆祥，唱功、台風無庸置疑，他還走下台拉近與觀眾的距離，台下不少觀眾舉機拍片和揮手應援，打成一片。不過網民反應兩極，有人大讚：「唱功是真不錯」、「唱得這麼好啊」、「好夠氣，聲線很不錯」、「話曬人家都係新秀出來」；但也有人不給面子，毫不留情地批評：「條友口水多過茶，我都未等到唱歌就走咗」；有人回覆樓主：「好明顯佢係靠講嘢搵食啦」；樓主續說：「問題佢噚日講嘅嘢唔係棟篤笑呢。」網民也和應：「佢講啲嘢唔好笑咯」。

阮兆祥賣力宣傳個唱。（小紅書截圖）

阮兆祥即場獻唱《吻別》，大曬歌喉。（小紅書截圖）

阮兆祥與來撐場的《福祿壽訓練學院》冠軍筷子基和學員陳柏曦合唱《朋友》。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

事實上，阮兆祥早年曾嘗試朝歌手路線發展，可惜「Sing途」不太順。他回想起當年參加新秀歌唱比賽入行，他唱陳百強的《不》，唱完後在走廊見到梅姐梅艷芳，「我一唱完之後喺走廊度撞到梅姐，梅姐話：『唱得好好，睇嚟一陣間頒獎畀你！』一聽完之間我即刻鬆毛鬆翼，（心諗）唔通真嘅？」可惜最後三甲不入，令他頗為失望，他認為原因之一或是其外表未夠出眾。後來阮兆祥想起全港18區歌唱比賽，他笑言：「個冠軍叫張學友，呢個比賽睇嚟係唔揀樣！」最後他在比賽中獲得季軍，更認識了李克勤。

讀書時唱歌比賽基本上都係冠軍嘅阮兆祥，為測試自己實力，於是走去參加新秀歌唱大賽。（影片截圖）

阮兆祥早前接受修哥胡楓訪問，憶起在走廊被梅姐讚。（YouTube截圖）

梅艷芳（VCG）

阮兆祥想起做酒廊歌手的日子，他稱讚當年李龍基人氣強勁，「由7點唱到凌晨1點，趁休息嗰15分鐘趕場，譬如尖沙咀趕到旺角，旺角又趕去第二度。」阮兆祥又大讚朱咪咪當年控場能力極強，「佢唱咗3隻歌咋！其餘時間都係搞笑同搞氣氛，佢令到全場朋友都好開心。」阮兆祥讚朱咪咪是「跑慣江湖」的「A級歌手」，故常在台下向她偷師。阮兆祥又透露，有次沒有唱台下某位觀眾點唱的《上海灘》，被6、7位大隻黑衣人包圍，「佢哋叫我『快啲唱呀！我大佬等緊呢隻歌呀！』」後來才得知對方是來自荷蘭的社團話事人，唱完後更獲該大佬請飲嘢。