TVB金牌司儀私下慳家幫襯平民麵店被捕獲　曾投資失利輸一半身家

現年58歲的阮兆祥演得又Talk得，在《溏心風暴》中飾演凌波（舅父波）一角，贏得《萬千星輝頒獎典禮2007》「最佳男配角」，演技獲肯定。此外，阮兆祥憑其出色口才及模仿能力，更令他成為TVB的金牌司儀及公認的搞笑能手，並曾連奪兩屆「最佳節目主持」，是名副其實的「多功能藝人」。近年，阮兆祥主力內地發展，新秀出身的他，重拾歌手身份，將於12月舉行演唱會。繼日前在廣州召開記者會後，他近日再被網民在佛山捕獲。

阮兆祥一向是多功能藝人。（資料圖片/梁碧零攝）

阮兆祥扮乜似乜，早前更與李思捷神還原新何太與何伯。(節目截圖)

阮兆祥先後在2009年和2010年的《萬千星輝頒獎典禮》中，分別憑《鐵甲無敵獎門人》和《荃加福祿壽》連奪「最佳節目主持」（視覺中國）

阮兆祥日前在廣州宣傳12月的個唱。（小紅書截圖）

有網民於社交平台分享，在佛山一間平民麵店偶遇阮兆祥。照片中，他身穿灰色上衣及白色長褲，打扮低調，正「一支公」獨自用餐，毫無明星架子。由於即將開騷，阮兆祥的身形狀態保持得相當不俗。不過他似乎非常忙碌，用餐期間全程緊盯手機，「眼不離機」。

阮兆祥內地幫襯平民麵店被捕獲。（小紅書）

一個人在用餐。（小紅書）

用餐期間全程緊盯手機。（小紅書）

博主寫道：「由於他在用餐，不敢上前打擾，是不是他本人不能確認。」帖文一出，大批網民隨即認出是阮兆祥本尊，並紛紛大讚他為人親切、貼地，有網民更分享過往經歷，指他很友善，絕對可以上前打招呼：「某晚在南海千燈湖附近燈口遇到他，跟他聊幾句還說去對面吃飯，走時候還叫我們注意安全之類。」

似乎好忙碌。（小紅書）

網民大讚阮兆祥友善。（小紅書）

阮兆祥多年來演藝事業算是順利，近年北上作多方面發展更是賺不少，但他曾自爆在07年時也經歷過投資失利，試過在股市中虧蝕了一半身家，當時他曾言：「我都有中過Number降，都會貪勝不知輸。」損失慘重。而他節儉的性格亦常被好友取笑，梅小惠及江欣燕就曾在節目中直指他「孤寒」。

阮兆祥被好友梅小惠、江欣燕爆「孤寒」。（facebook@梅小惠 Toto Mui）

阮兆祥、梅小惠和江欣燕為多年老友，日前他們拍短片互爆秘密。（小紅書 截圖）

當時問到三人中「誰的人工最高？」，梅小惠和江欣燕就一致指向阮兆祥，阮兆祥嘆了一口氣，說道：「一萬幾千過眼雲煙，二三十萬猶如冷飯，三四百萬偶爾再賺，八九千萬樓市反彈，我同意。」其後又問到「誰最孤寒？」阮兆祥同樣當選，但他卻一臉不服地反駁：「我怎麼會孤寒？孤寒是一個貶義詞你知不知道，慳家是褒義的。」梅小惠隨即搞笑踢爆：「因為他的助手十幾年沒加過人工！」江欣燕更抵死補充：「難怪啦！難怪她穿那麼少衣服，她的衣服很窄的，肥了都不買的，露著肚子，好可憐的。」阮兆祥聽罷笑不攏嘴回應：「我就想見到她這樣！」場面極為爆笑，足見其風趣幽默的一面。

阮兆祥、梅小惠和江欣燕為多年老友，日前他們拍短片互爆秘密。（小紅書 截圖）

阮兆祥被梅小惠爆「好孤寒」。（小紅書 截圖）

美女助手工作十幾年，但係阮兆祥冇加過人工。（小紅書 截圖）

