SEVENTEEN成員The 8徐明浩現身廣州　人氣鼎盛「逼爆」商場

韓國頂級男團SEVENTEEN的中國籍成員The 8（徐明浩）今日（11月5日）在廣州京東MALL出席品牌活動，以黑色絲絨西裝搭配無框眼鏡造型亮相。吸引逾千名粉絲到場，導致整個商場被粉絲人潮「逼爆」，場面極為震撼。



活動於中午12點舉行，但為了一睹偶像風采，大批熱情粉絲無懼等候，早於清晨時分、商場尚未開門營業前，已在門外「打蛇餅」排起人龍。

當活動開始時，京東MALL內更是被圍得水洩不通。據現場照片及影片所見，商場從底層大堂到高層的每一層走廊及扶手電梯旁，都站滿了手持應援物的粉絲，幾乎零空隙。徐明浩登場，全場尖叫聲此起彼落，他亦親切地向各層的粉絲揮手致意，引發一波又一波的歡呼，足證其頂級人氣。

此次墟冚的盛況，亦令人聯想起數月前其隊友金珉奎（Mingyu）訪港出席活動。當時金珉奎現身香港同樣吸引了數以千計的市民及粉絲到場支持，導致活動現場一帶人山人海。而SEVENTEEN亦於今年9月在香港啟德主場館連開兩場大型演唱會，門票均迅速售罄，場場爆滿。從團體演唱會到成員個人活動均能引發人潮效應，再次印證了SEVENTEEN在大中華地區的頂級影響力。