森美阿正EIsie新節目開播　遭白眼唔認老都唔得：阿叔你又講道理

森美、小儀及梁嘉琪於2025年10月底完成了他們在商業電台節目《早霸王》的最後一段旅程，正式宣告這個播映了16年的節目「壽終正寢」，完成其歷史使命。小儀在效力商台逾30年後宣布離職，梁嘉琪亦選擇暫別電台工作，三人攜手為《早霸王》畫上句號。森美將會與新搭檔黃正宜（阿正）及呂珮琳（Elsie）繼續開新節目，維持原有時段播出。

森美與阿正EIsie新節目開播。

三位主持人分別在節目中回顧與感謝彼此的支持與努力，梁嘉琪感激有機會完成這段歷史任務，森美更稱梁嘉琪為他的徒弟，見證了她的成長。小儀則透露離職並非由於健康原因，而是為了陪伴家人展開人生新階段。節目結束在電台及聽眾中引起不捨及敬意，森美在新節目首集就邀請小儀做嘉賓，象徵著友情持續以及新時代的開始。

森美笑言唔認老都唔得。（陳順禎攝）

森美今日（7/11）現身電視城出席無綫節目《唱錢》開廠拜神，他在接受《香港01》訪問時表示：「而家同佢哋兩個做節目個感覺同態度都唔同咗，始終佢哋比較後生過我二十年，對玩嘅時候會好唔同，但到我講嘢認真啲嘅時候，佢哋會停咗，我會感覺到佢哋心裡話阿叔你又講道理啦。有時候笑咗兩個幾鐘，我做完真係會攰。」

