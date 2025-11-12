新聞女王2第3集劇情｜佘詩曼去向成謎　關寶慧堅持搵SNK文慧心

TVB劇集《新聞女王2》日前（10日）在萬眾期待下正式播出，昨日（11日）佘詩曼所飾演的「Man姐」坐直昇機型爆登場後，今日（12日）一集佘詩曼又是大家所關注的，今集佘詩曼到底有什麼需要被關注？

佘詩曼所飾演的「Man姐」坐直昇機型爆登場。(影片截圖)

佘詩曼在直昇機上拍到塌樓現場獨家片段，很多間傳媒都想奪得這條片，所以都爭先恐後的找佘詩曼。連身為政府新聞主任的高海寧都找上佘詩曼，在眾多傳媒爭奪下佘詩曼最後還是選擇了「SNK」。黃宗澤收到佘詩曼的獨家片段後在黃金新聞時段，竟然沒有播出來，反而請來了專家在現場解釋塌樓的原因，但原來一切都是李施與黃宗澤的計謀。

在眾多傳媒爭奪下佘詩曼最後還是選擇了「SNK」。(影片截圖)

黃宗澤收到佘詩曼的獨家片段後在黃金新聞時段，竟然沒有播出來。(影片截圖)

原來一切都係黃宗澤與李詩嬅的計謀。(影片截圖)

除了佘詩曼手上的獨家片段誰會奪得受關注外，作為「新聞女王」的她，去向亦成為了大家關心的點。當眾人期待佘詩曼會藉着獨家片段強勢回歸SNK時，殊不知李施與黃宗澤早有對策。在龔慈恩勒令全行封殺佘詩曼下，佘詩曼卻拿著賣掉獨家片段所得的資金，收購王敏奕與吳業坤創辦的「公開平台」，成為二人的老闆。

佘詩曼手上的獨家片段誰會奪得受關注外，作為「新聞女王」的她，去向亦成為了大家關心的點。(影片截圖)

Man姐到底會點揀。(影片截圖)

佘詩曼卻拿著賣掉獨家片段所得的資金，收購王敏奕與吳業坤創辦的「公開平台」。(影片截圖)

佘詩曼成為了王敏奕與吳業坤的老闆。(影片截圖)

佘詩曼安排王敏奕與吳業坤前往採訪一場業主立案法團會議，業主關寶慧拒付高價維修費，更持刀挾持疑似中飽私囊的法團代表。受到刺激的關寶慧什麼人都不信，只要求見「文慧心」，當佘詩曼現身於關寶慧面前時，她表示要見的是「SNK嘅文慧心」，而非於公開平台的文慧心。

佘詩曼安排王敏奕與吳業坤前往採訪一場業主立案法團會議。(影片截圖)

受到刺激的關寶慧什麼人都不信，只要求見「文慧心」。(影片截圖)

關寶慧持刀脅持業主立案法團主席。(影片截圖)

關寶慧要求見「SNK文慧心」。(影片截圖)

「文慧心」到咗關寶慧唔滿意。(影片截圖)

《新聞女王2》電視劇情大綱

主播文慧心（佘詩曼 飾）辭退SNK新聞台後，淡出新聞界半年，SNK發生了巨大變化。出身於市場管理的古肇華（黃宗澤 飾）空降出任新總監，把新聞當成賺錢工具；副總監張家妍（李施嬅 飾）頂替了George（馬國明 飾）的位置，掌握大權但受到古肇華掣肘，難以服眾。文慧心以「新聞女王」的姿態王者歸來，一手收購劉艷（王敏奕 飾）創辦的網絡媒體公司「公開平台」，向傳統主流媒體正面開戰，與古肇華對抗。



KOL 唐芷瑤（陳曉華 飾）對文慧心把她解僱一事懷恨在心，於是利用自媒體向文慧心採取惡意報復。政府新聞官許詩晴（高海寧 飾）同時涉足官場和新聞機構，為求獲得最大利益。新舊媒體正面較量，暗中勾心鬥角，肇華想做「新聞國王」而不擇手段，踐踏新聞底線，新聞女王文慧心寸步不讓，與張家妍形成新聞界三強鼎立的對壘。

