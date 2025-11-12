五索驚爆與馬生閨房事內容大膽令人咋舌　一星期達呢個次數要交貨

現年35歲的「五索」鍾睿心今年初高調承認與66歲、身家以百億計的大生銀行主席馬清鏗父女戀，二人拍拖踏入第10年並育有4名子女，因而收獲「最強小三」之名。雖然外界曾揣測五索此舉會影響大家族聲譽，令馬生不滿飛甩她，但五索卻愈Post愈多恩愛片段，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛。五索曾特意在父親節上載馬生絕密湊仔片段，大讚對方是絕世好爸爸，還不時分享她與馬生的日常點滴。

五索共生了5個小朋友。（IG@5kidsokma）

「五索」鍾睿心（Rachel）被踢爆與66歲的馬清鏗交往9年。（讀者提供）

五索與馬生愛得高調。（IG影片截圖）

昨晚五索於她的IG分享了一段短片，片中她與另一名KOL灰佬Chit chat，兩人談及性生活的話題，五索竟大爆她與馬生的閨房事。有同性男友的灰佬問五索：「有無同我一樣使用過同一個通道？」五索表示：「咩咩咩意思呀？我無做過我唔會坐到今時今日既地位。」隨即大笑，內容令人咋舌，不知她說真還是說笑。五索又問灰佬：「最近一次係幾時？」灰佬說：「應該上個月，我哋一齊咁多年喎。你同馬生幾耐？」五索回答：「十年囉。(你哋依家仲係好頻密？) 一個星期幾次。(但係馬生唔係60幾歲？) 老而不壯嗰啲？呀唔係唔係，sorry呀，係老而彌堅，堅挺。(一個星期幾次你根本就想偷偷地搞死佢？) 唔係呀，我唔係特別想囉，我交貨架咋，你諗下我咁攰。」之後灰佬更大膽地問五索可有同馬生試過3P，五索猶豫片刻之後大笑說：「我哋唔可以咁樣chok對方啊。」

五索大爆她與馬生的閨房事。(影片截圖)

五索大爆她與馬生的閨房事。(影片截圖)

五索大爆她與馬生的閨房事。(影片截圖)

五索大爆她與馬生的閨房事。(影片截圖)

五索大爆她與馬生的閨房事。(影片截圖)

五索大爆她與馬生的閨房事。(影片截圖)