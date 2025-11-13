謝安琪請兒子做助手有簽約　唔超三次警告信就有糧出：我好忍手嘅

適逢旺角潮流文化地帶朗豪坊今年20周年，為了隆重其事，今（13日）就邀請了樂壇天后謝安琪（Kay）出席及參與聖誕亮燈儀式，身穿純白色長裙的她，仙氣十足，現場還聚集了不少粉絲和民眾圍觀，氣氛相當之好。

謝安琪仙氣十足。（葉志明 攝）

而今年是謝安琪出道的20周年，她即將會舉行《TIDAL》巡迴演唱會，而馬來西亞（12月13日）將會是首站，在接受媒體訪問時問到現階段有何準備時，她就表示：「大部分做一啲強健體魄嘅打底運動，每日練吓氣功、跑步、練歌、背歌詞，呢啲每日都做。（老公張繼聰有冇陪伴操練？）其實之前佢差唔多日日都有陪我對唱，因為我一個人喺度練好悶㗎嘛，好似喺屋企卡拉OK咁，幾溫馨。」而因為張繼聰最近忙於為電影《金童》作宣傳，所以未能日日陪練唱。

謝安琪在下個月於馬來西亞開演唱會。（葉志明 攝）

謝安琪明年有機會在香港開個唱。（葉志明 攝）

續問到屆時張繼聰會否陪同去馬來西亞時，她就二話不說：「佢一定會去，但到時會唔會上台唱歌咁就拭目以待。」似乎有弦外之音。而提到《金童》這部電影，謝安琪就透露在未完成最終版本時，已經看過沒有配音的原初版本，雖然對片中的劇情熟悉，但百看不厭，還表示有去優先場觀看，看見觀眾的反應都好好，期待在首映上再看一次。

另外，提到今年度的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，入圍了「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」十二強，對此她就表示透過同事得知該消息，問到如何拉票，她就表示：「隨緣，我覺得鍾意我嘅樂迷一直都喺度嘅。」

而提到請18歲兒子張瞻擔任助手一事，謝安琪就解釋：「佢做得幾好喎其實，其實我係一個好鍾意做阿媽嘅人，好鍾意小朋友嘅，但到我請佢做我嘅助手，佢對住我係會叫我老闆嘅而家，佢開始知道咗咩叫做嘢（工作）嘅狀態。」而在請兒子做助手之前，她有事先給他選擇權，揚言如果在外找不到工作的話，可以先做助手，學習甚麼叫做「合作」。

謝安琪請兒子張瞻做助手有簽合同。（葉志明 攝）

續問到兒子有沒有薪水時，她就表明大家是有簽合約的：「但有少少條件，我就同佢講，基本上我做咩你都要在場，第一個月冇正式嘅假期，你要由一開始做就要做到尾，期間三次可以有Warning Letter，例如唔知醒、做錯事等，但超過三次就冇糧出嘅，我哋係有簽合同。（Warning Letter有冇用到？）其實我好忍手嘅！（期間佢有冇話做到發脾氣唔想做？）佢好好脾氣嘅，佢可能人生經驗唔係咁豐富，不過佢好包容，態度好好。」表示會給兒子60分，還有進步空間的。

