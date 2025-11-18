53歲女星患眼疾致長戴眼罩2年　連做4次手術望康復：做好最壞打算

高慧君近年來深受甲狀腺功能失調等症狀所苦，還因此引發單眼垂直斜視，之前動過手術進行矯正，不過沒有完全恢復正常，而且還出現大小眼。



近日她更是一連動3次手術，希望能徹底治療好眼疾。

高慧君（IG@huichun.kao）

據「鏡週刊」報導，高慧君透露因為甲狀腺低下造成眼外肌肥大導致斜視，這兩年她的一隻眼睛長期戴著眼罩，除了走路要小心以免跌倒外，眼皮周圍更是敏感。

10月時高慧君開始進行3個矯正眼睛的手術，包括眼窩、眼瞼手術，藉此矯正右眼眼瞼攣縮，之後在11月底時進行雙眼皮對稱的修復手術，大約每隔兩周要進行一次手術。

高慧君希望這次能讓眼睛回復正常，不過也做好最壞的打算，如果真的無法修復眼疾，就回山上養雞種菜。

