62歲「金曲歌王」傳患癌入院做手術　躺病床雙眼緊閉　經理人回應

62歲「金曲歌王」洪榮宏日前因前列腺問題住院動手術，引發粉絲擔憂健康狀況。



11月10日他特別曬出與醫師合照報平安，表示：

我現在很健康啦！謝謝大家的祝福。

並透露手術後首次回診化驗結果一切正常，身體恢復良好，預計休養一個月後將於明年1月17日在高雄流行音樂中心舉行演唱會。

洪榮宏10月31日無預警在臉書貼出病床照，雙眼緊閉、神情平靜，並寫下「預備心情，準備開刀」。（Facebook@洪榮宏）

洪榮宏10月31日無預警在臉書貼出病床照，雙眼緊閉、神情平靜，並寫下「預備心情，準備開刀」，由於術前特地請教友為他祝禱，一度被外界誤以為罹癌。

經紀人隨即出面否認，解釋只是成年男性常見的前列腺困擾，手術僅花40分鐘就順利完成，目前已順利出院返家靜養。

洪榮宏（Instagram@hungjunghung）

洪榮宏化驗結果一切正常

洪榮宏11月10釋出與主治醫師的合照，向粉絲們報平安，他透露：

手術完第一次回診，化驗結果一切正常，沒有異樣，身體也恢復得很快。

他也親自解釋這次接受的是「前列腺雷射汽化手術」，並盛讚主治醫師年輕、親切又專業，特別感謝醫療團隊的細心照顧。

此次手術讓洪榮宏對健康有了新的體悟，他感性表示：

人生邁入另一個階段，慢活、健康對我來說最重要。

術後的他預告將休養一個月，全力備戰明年1月17日在高雄流行音樂中心舉行的「舊情綿綿」演唱會。

洪榮宏曬出跟醫生合照。（Facebook@洪榮宏）

