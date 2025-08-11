45歲歌后曾於兩年半內做五次手術　如今瘦成紙片人惹粉絲心疼

蕭亞軒重返螢光幕，以評審身份參與大陸綜藝節目《讓我來唱》，但其消瘦的身形卻引發外界關注。節目中，蕭亞軒雖然換上帥氣黑色西裝外套與艷紅花瓣禮服兩套造型，但纖細如竹竿的四肢仍讓粉絲看了心疼不已。



儘管如此，蕭亞軒在節目中仍展現十足敬業精神，除了專業點評選手表現，更在預熱直播中設計「禁語主打歌」挑戰環節，要求選手在演唱特定詞彙時不能發聲。

蕭亞軒消瘦的身形卻引發外界高度關注。（微博圖片）

蕭亞軒纖細如竹竿的四肢仍讓粉絲看了心疼不已。（微博圖片）

消息傳出後，「蕭亞軒瘦成紙片人」迅速登上微博熱搜，不少粉絲在平台上留言關心，紛紛呼籲她要多補充營養、好好照顧身體。

蕭亞軒近年來身體飽受病痛所苦，兩年半內曾進行五次髖關節手術，期間還遭遇拍攝MV時頭部受傷縫針、愛犬咬傷臉部等意外，加上長期受支氣管炎所苦，導致身體持續消耗，體重遲遲未能回升。

蕭亞軒經理人4月時曾表示，她2022年在金曲獎頒獎典禮前就已受傷，當時以為只是韌帶撕裂傷，沒想到照X光，竟是右髖關節骨折，醫生叮嚀她不能穿高跟鞋、盡量少動，讓骨頭休息，但是當時包括巴黎參加時裝周等工作都已排好了，儘管痛到不行，連走路都困難，她仍是吞止痛藥咬牙上工，才會被網友發現她在巴黎時裝周拄著拐杖走路，令粉絲心疼不已。

蕭亞軒在典禮一出場，突兀的鼻頭成為網友專注焦點。

