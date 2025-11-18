小辣椒桂莉芙柏德露自爆嚴重焦慮「有點ADHD」：一醒來就充滿不安

奧斯卡影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）近日在自家Podcast坦言，她自己罹患「注意力缺失障礙（Attention Deficit Disorder(ADD)，現稱ADHD）」，並正面臨前所未有的焦慮、侵入式思緒與「失序的神經系統」。



53歲的桂莉芙表示，過去數十年她始終遵循嚴格的養生規律，如今卻必須重新學習調節身心：

我想更有意識地運用時間。我覺得自己有點 ADD，常被不同事拉走，希望能更扎實地活在當下。（I would like to be more intentional about how I spend my time. I think I have a bit of ADD and I can really get pulled in lots of directions. I would love to try to not do that so much and feel more grounded throughout the day.）

桂莉芙柏德露Gwyneth Paltrow（Instagram@gwynethpaltrow）

點擊圖輯查看更多桂莉芙柏德露的相片：

+ 15

桂莉芙坦言，過去1年她首度感到嚴重焦慮，並認為荷爾蒙變化與長期被外界評論包圍，是導致神經系統失衡的主因。

她透露：

我在公眾視野裡生活太久了，別人的意見與能量會消耗我的神經系統。第一次，我開始有大量焦慮，我覺得是荷爾蒙的問題。

她描述自己經常疲累上床，卻突然心跳加速，甚至出現過去從未有過的侵入式思緒，「有時一醒來就充滿不安，這是一個複雜的問題，生理、心理、情緒與公眾壓力都混雜在一起」。

她坦言，現在工作上的小問題也會引發過度反應，「有時收到一封讓人不愉快的信，我會感覺像被重擊。我希望能讓自己重新連線，不要把中等或壞消息都當成巨大打擊」。桂莉芙表示，她目前持續與專業人士合作，包括一名「神經系統治療師」。

另外，她也非常依賴家人與親友的支持。「如果能跟孩子、繼子女和丈夫全部待在同一屋簷下，我的神經系統就會安定許多。」

她過去對飲食嚴格控管，現在則放寬許多，她說：「我最近不再那麼嚴格執行抗發炎飲食，偶爾喝杯酒、吃一點熱巧克力聖代，感覺其實挺好的。」

延伸閱讀：

金馬62／頒獎倒數！紅毯、典禮直播看這裡 最強片單同時曝光

「動物方城市2」萬眾矚目！超強配音名單揭曉 巨石強森為牠獻聲

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】