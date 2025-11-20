70後戶外網紅徒手攀爬墮崖身亡　用生命博流量？

一名活躍於短片平台的「70後」男性戶外網紅博主，網名「濤哥」，於11月16日在青島崂山風景區未開發區域進行徒手攀爬時失足墜亡。由於事發地點地勢極為險峻，遺體最終須由無人機吊運下山。



「濤哥」遺體最終須由無人機吊運下山。（微博@黎黎小貓）

據悉事發當日，「濤哥」在崂山一處坡度達80度的陡峭巨石上失足。救援隊抵達現場時已確認他失去生命體徵。

「濤哥」生前經常徒手攀爬陡坡、懸崖，沒有任何的防護措施。（抖音@極目新聞）

「濤哥」長期在社交媒體上發布徒手攀爬陡坡、懸崖的影片，鏡頭前幾乎不見任何專業安全防護（包括繩索、頭盔等）。他甚至在墜亡前48小時仍有更新高危內容。有網友曾多次提醒其行為的潛在風險，但「濤哥」的回應態度強硬，曾回懟網民：「你年輕輕就臥床等死了嗎？」。

「濤哥」出事前兩天發視頻被提醒安全後，反懟網友。

網友評論（微博@黎黎小貓）

還組織了一個超過2000人的「山友會」，每週帶隊挑戰挑戰險峻山路，拍攝地多在陡坡、懸崖、巨石上，且幾乎沒有任何防護措施，將其個人對風險的漠視傳遞給更多追隨者。

「濤哥」組織了一個超過2000人的「山友會」，經常帶隊去登山、徒步。

事件發生後，「濤哥」的抖音帳號及微信視頻號已被隱藏所有作品並更名，粉絲群也被解散了，呼籲「停止傳播以保護逝者隱私」。

「濤哥」粉絲群被解散。（微博@都市條形碼）

救援部門一再提醒，戶外探險絕非兒戲。基礎裝備如防滑登山靴、頭盔、安全繩、急救包等缺一不可，且必須避免獨行、避開未開發區域。

正如專業人士的結語所強調：「自然不拒探索者，卻必懲狂妄者。」戶外運動的真諦應是感受生命與自然的共生，而非以血肉之軀丈量險峰。「平安歸來才是對熱愛最好的致敬。」用生命博流量的冒險，真的不值！