新聞女王2丨「大寶」入行超過40年　特效藝員的他竟是御用強姦犯

《新聞女王2》作為無綫與優酷聯合出品的台慶劇，每一集中的事件都吸人眼球。在第九集中，某電影拍攝現場發生升降平台倒塌意外，涉事攝影師重傷昏迷，頭破血流。而這位攝影師，則是TVB動作特效藝員黃煒溏，入行超過40年，他因為經常在電視劇演強姦戲，被網民稱為「御用強姦犯」。



黃煒溏飾演的大寶替人上場結果意外受重傷

在《新聞女王2》第八集中，黃煒溏飾演的大寶在拍攝電影時突發意外，升降平台的倒塌導致黃煒溏重傷昏迷。由於劇情提及女明星僅受輕傷獲大肆報道，但攝影師受重傷卻被輕描淡寫，相關劇情引起網民極大迴響。

《新聞女王2》中黃煒溏所在的電影劇組發生升降平台倒塌意外，本人也受重傷昏迷。（影片截圖）

到了第九集，多虧了文慧心Man姐（佘詩曼飾）勸導大寶家人出聲音，劉艷（王敏奕飾）與家妍（李施嬅飾）也說服了女明星莎莎（陳楨怡Celina飾）出來指證，大寶才獲得了電影公司的賠償與道歉。

黃煒溏曾是謝賢、苗僑偉替身

黃煒溏師傅於1980年代加入邵氏電影公司拍攝電影，1981投考邵氏第九期南國演員訓練班及第四期武術訓練班，但邵氏影業在1984年左右開始減產，不少邵氏藝員那時湧到電視台或獨立電影公司發展，而當武師或替身收入高，黃師傅亦是其中之一。

黃煒溏師傅言以前他經常擔任謝賢、三哥苗僑偉的替身，1996年開始在TVB擔任武術指導工作。（TVB官網圖片）

八、九十年代是香港電影、電視最輝煌的時代，那時因為武打片、動作片盛行，所以武術指導、武師、替身行需求大增。黃煒溏師傅言試過一日賺七千元，而以前他經常擔任謝賢、三哥苗僑偉的替身，1996年開始在TVB擔任武術指導工作。

黃煒溏在TVB的古裝劇集《大藥坊》及現代戲劇《巨輪》中都有強暴戲，黃煒溏飾演的強姦犯在一晚兩部劇中連姦高海寧、石天欣兩女，被許多網友笑說是「穿越強姦犯」。（影片截圖）

黃煒溏被稱是「御用強姦犯」

當年有網友發現黃煒溏在TVB的古裝劇集《大藥坊》及現代戲劇《巨輪》中都有強暴戲，黃煒溏飾演的強姦犯在一晚兩部劇中連姦高海寧、石天欣兩女，被許多網友笑說是「穿越強姦犯」。加上在《再戰明天》中再次飾演強姦犯繼父，黃煒溏最終因為多次演出強姦戲而被觀眾所熟知，被稱為「御用強姦犯」。

「御用強姦犯」黃煒溏曾一晚劇中連續強姦，高海寧、石天欣（影片截圖）

當年女演員石天欣於她的微博提及到自己在拍攝《再戰明天》前，一直不知道演繼父的就是黃煒溏，直至要開拍時二人才相遇。因為石天欣與黃煒溏在上一部作品《巨輪》中也有強暴戲，所以當兩人見面時都不約而同地說：「又是你呀！」和相視而笑。

石天欣曾演出《仁心解碼2》，第一集就播出她「被性侵」的戲。(石天欣微博圖片)

黃煒溏曾直言拍這些「動作」戲時有很大心理壓力，擔心容易出事，因為拍強姦戲除了要保護演員，亦要懂得騙術，要欺騙的是「鏡頭」。黃煒溏師傅說：「導演要畫面震撼啫，你做到效果就得，叫你扯爛件衫，唔通真係一手掂落去咩？」黃煒溏亦表示每次拍攝這些「肉搏」鏡頭，事前有不少準備功夫，「最重要保護女演員，唔好俾佢哋受傷。」

黃煒溏師傅曾表示過拍這些「動作」戲，男演員很大心理壓力，因為很容易出事。（香港01攝圖）

作為一名武術指導，黃煒溏師傅入行超過40年，也經歷過香港武打電影的輝煌時代。對於「御用強姦犯」這樣的稱號，黃師傅就曾回應：「一個放咗工去街市買餸，再返屋企煮飯嘅男人，壞得去邊？（你識煮飯？）好奇咩？屋企每晚三餸一湯都係我煮 。」